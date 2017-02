Polovico nagrade  ponudila nosečnici

Že 59. podelitev prestižnih glasbenih nagrad grammy si bomo zapomnili kot eno najbolj čustvenih, nesporni zvezdi večera pa sta bili pevki Adele in Beyonce. Vsaka je odnesla kup kipcev, Adele je pet osvojenih nagrad komaj držala v rokah, poleg tega pa sta poskrbeli tudi za trenutek, ko so se gostom v dvorani centra Staples v Los Angelesu in televizijskim gledalcem orosile oči.



Adele, ki je bila poleg posthumno nagrajenega Davida Bowieja zmagovalka večera, je ob prejemu najbolj zaželene nagrade za album leta (prejela jo je za album 25) prelomila kipec in polovico ponudila Beyonce, ki je bila zanjo resnična zmagovalka. Noseči ameriški zvezdnici pa so se ob tem plemenitem dejanju britanske kolegice ulile solze. »Nikakor ne morem sprejeti te nagrade, čeprav sem zelo počaščena in zelo hvaležna zanjo. Toda umetnica mojega življenja je Beyonce. Njen album, album Lemonade, je tako veličasten, tako premišljen, tako lep in se tako zelo dotakne duše. Moja kraljica in moja vzornica je Queen B. Občudujem te. Zaradi tebe smo moje prijateljice in jaz močne, po tvoji zaslugi se znamo boriti zase. Rada te imam, vedno sem te imela rada in vedno te bom imela,« je Adele dejala Beyonce, nato pa svoj kipec prelomila na pol. Pozneje je novinarjem povedala, da je vseskozi navijala za Beyonce in da se ji je zdelo, da je njen čas za zmago. »Kaj, za vraga, pa naj še naredi, da bo dobila priznanje za album leta?« je zmajevala 28-letnica, ki se je 35-letnici poklonila že v govoru pred prejemom nagrade za najboljši album. »Vsak dan me ganeš do srca, in to že 17 let. Obožujem te, želela bi si imeti mater, kot si ti,« je dejala Adele, ki je na dogodku tudi razkrila, da se je vmes poročila z očetom štiriletnega sina Angela Simonom Koneckim.



Za buren odziv v dvorani je poskrbela tudi Beyonce, ki se je prvič pojavila v javnosti z nosečniškim trebuščkom. Oblečena v z zlatom okrašena oblačila je iz zlate beležnice ob sprejemu nagrade za najboljši urbani album na odru prebrala zahvalni govor, še prej pa je spravila dvorano v ekstazo z veličastnim plesnim nastopom, pri katerem je razgaljene nosečniške obline niso prav nič motile.



Na odru so se zvrstile izvedbe najbolj priljubljenih popularnih skladb zadnjih let, po njem se je sprehodila tudi Jennifer Lopez – podelila je prvega grammyja raperju Chanceu the Rapperju – in navdušila v spektakularni obleki princeske z dolgo rožnato vlečko.



Na dogodku so se spomnili tudi nekaterih zvezdnikov, ki jih ni več med nami. Poklonili so se Georgeu Michaelu, Princeu in skupini Bee Gees, Davidu Bowieju pa so namenili dve nagradi za album Blackstar (za najboljšo rock izvedbo in najboljšo rock pesem), ki je izšel lani dva dni pred njegovo smrtjo. Očetu je za zmago po spletu čestital njegov sin, režiser Duncan Jones, ki je pokazal tudi šaljivo fotografijo iz mladosti, na kateri drži očeta v naročju.



Katy Perry se je na rdeči preprogi pokazala z novo pričesko – po letih temnih las se je zdaj odločila za svetle, a bolj kot s pričesko je šokirala z neprimernim vedenjem; pevka se je pred kamerami lotila občutljive teme, psihičnega zloma Britney Spears, ki se je zgodil pred leti. »Imela sem daljši premor v karieri, ker pazim na svoje duševno zdravje,« je dejala. »Bilo je fantastično, še glave mi ni bilo treba obriti,« je dodala in z neslano šalo ciljala na Britneyjin psihični zlom leta 2007, ko si je ta pred kamerami obrila glavo.



Lady Gaga je vzbudila pozornost v oblačilih, ki so precej razkrivala njene prsi, z najbolj čudaškim oblačilom pa se je pohvalil pevec Gnarly Davidson.



Nekateri tudi nominirani izvajalci se letošnjega dogodka niso udeležili, med njimi Kanye West, ki je bil nominiran za osem nagrad. Podelitev je preskočil tudi pevec Justin Bieber, ki je dejal, da grammyji po njegovem »niso več pomembni in reprezentativni, še posebno ko gre za mlade pevce«.