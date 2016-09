Policija obkolila vilo ponorelega zvezdnika

S skoraj nepregledno vrsto priznanj velja za enega bolj plodovitih in priljubljenih ustvarjalcev sodobne glasbene scene, pa vendar Chris Brown vsaj toliko kot po umetniški žilici slovi po srboriti naravi, ki ga je že prevečkrat popeljala na drugo stran zakona. Skoraj ni zvezdnika, ki bi se lahko pohvalil s tako debelo policijsko kartoteko kot Brown. No, zdaj je dodal novo stran. Obtožen je napada z orožjem, in če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi štiri leta za zapahi.



Njegova šibka točka so lepotice, ki pa žal v njem prebudijo zver. To je pred leti spoznalo njegovo bivše dekle Rihanna, nad katero se je spravil s pestmi, zdaj pa tudi kalifornijska lepotna kraljica Baylee Curran, ki naj bi z njegovega doma zbežala na smrt prestrašena. Začelo se je zaradi nakita Chrisovega prijatelja. »Le občudovala sem ogrlico, niti dotaknila se je nisem,« pripoveduje Baylee. Varnostnik jo je opozoril, naj stopi korak ali dva stran, iz zvezdnikovih ust pa se je usul plaz kletvic. »V tistem trenutku je Chris izvlekel pištolo, mi nameril v glavo in začel tuliti, naj se poberem od tod in da ima deklet, kot sem jaz, vrh glave. Ne vem, kje je dobil orožje. A pogledal me je izpod vek in že sem zrla v cev. Preplavil me je adrenalin, strah me je bilo za življenje.« Vendar ni takoj stekla iz hiše. Ustavil jo je varnostnik in zahteval, naj podpiše pogodbo o molčečnosti, kar je zavrnila. Le hitro je zagrabila svoj mobilni telefon in se pognala v dir. »Bežala sem iz hiše, po dovozu, za menoj in mojo prijateljico pa njegovo varnostno osebje. Stekla sem na cesto, za hiše. Tekla sem in tekla, dokler se nisem skrila za neki avtomobil. Ko pa so direndaj vendar zaslišali sosedi, sem končno lahko poklicala policijo.« Sklepa, da je bil pevec pod vplivom alkohola ali mamil.



Možje v modrem so takoj po prejetem klicu na pomoč, nekaj po tretji jutranji uri, odhiteli pred zvezdnikovo hišo. Toda na trkanje in zvonjenje se ni odzval nihče. Niti hrup helikopterjev, ki so krožili nad posestjo, ni nikogar zbezal iz hiše. »Pol noči ne spim, nato pa me zbudijo helikopterji in policija pred vrati. Briga me, če z menoj ravnate kot z zlikovcem in norcem, a mi je mar, če blatite mojo dobro ime. Veliko sreče pri pridobivanju naloga za preiskavo,« je Brown, s policijo pred vrati, sproščal svoj bes prek družabnih omrežij. Vse dokler policiji po več urah ni uspelo pomahati z nalogom za preiskavo posesti. Tedaj je, že krepko sredi dnevne svetlobe, zvezdnik odprl vrata. Preiskovalci so prečesali hišo in okoliško posest, tudi zaradi trditev, da naj bi glasbenik med njihovim čakanjem skozi okno zalučal vrečko z orožjem in drogami. Na dovozu so postrojili tudi njegovo osebje, jih pretipali in zaslišali. »Vsi, ki so prišli iz hiše, so z nami sodelovali,« je zatrdil policijski poročnik Chris Ramirez, ki pa ni izdal, ali so kaj našli med preiskavo. Jasno je zgolj, da so dobitnika grammyja strpali v policijski avto in odpeljali na postajo, da ga še uradno obtožijo napada z orožjem. Zvezdniku zagotovo ni v prid, da zaradi obtožb in napada na Rihanno ne sme imeti pri sebi strelnega orožja.