Poletela je nova vesoljska ladja Discovery

Ljubitelji znanstvene fantastike so končno dočakali novo serijo Zvezdnih stez. Tudi tokrat so izdelali novo vesoljsko ladjo, to je U.S.S. Discovery. Pred premiernim predvajanjem so v soboto ponoči v New Yorku pripravili domiselno reklamno akcijo, saj je nad nočno silhueto mesta poletel model vesoljske ladje. Nekaj časa je lebdela nad reko Hudson, potem pa se je zadrževala pri mostu Georgea Washingtona.

Unikatno ladjo je izdelalo podjetje Remarkable Media, katerega podpredsednica je Nikki Leynor. Razkrila je, da so plovilo izdelali iz lahkega skeleta, nato pa so ga izdatno obložili z led-žarnicami, ki so v temi izrisale silhueto vesoljske ladje. To je bila kar velika reč, dolga dobrih 15 metrov, pri poletu pa ji je moral pomagati helikopter.

Prvi odzivi na novo serijo so navdušujoči. Ne nazadnje je minilo več kot 10 let, da so se Zvezdne steze vrnile na male zaslone. V tem času se je televizija močno spremenila, poleg tega je ladja Enterprise osvojila tudi filmska platna; razumljivo je, da je Discovery glasnik sprememb in bo stopil iz sence svojih slovitih predhodnikov.

Ker v Sloveniji prvih dveh epizod, ki so ju v ZDA predvajali v nedeljo zvečer, še nismo mogli videti, ne bomo razkrivali prav veliko. Povemo pa lahko, da je zgodba postavljena 10 let pred originalno ladjo Enterprise, na kateri sta doživljala pustolovščine Kirk in Spock. Močno je spremenjena podoba klingonov, ki se je v desetletjih sicer vztrajno spreminjala, je pa tokrat tako močno predrugačena, da bi jih komaj prepoznali. Po prvih statističnih podatkih si je premiero ogledalo več ljudi kot nedavno podelitev nagrad grammy.