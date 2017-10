Polanski obtožen posilstva

ZÜRICH – V torek zvečer je švicarska policija potrdila, da obravnavajo še en primer posilstva otroka, ki naj bi ga zagrešil kontroverzni režiser Roman Polanski. Danes 61-letna nemška igralka Renate Langer trdi, da jo je napadel na svojem domu v Gstaadu, ko je bila stara komaj 15 let. Zgodilo naj bi se februarja 1972, in sicer gre za zgolj eno izmed podobnih obtožb še štirih drugih žensk, ki naj bi jih 84-letni Polanski, ki je zdaj poročen in ima dva otroka, spolno zlorabil.

Detektivi iz mesta St. Gallen so se z Langerjevo srečali prejšnji teden, ko je uradno vložila ovadbo. Sodišče bo moralo presoditi, ali ni od domnevnega napada minilo preveč časa, da bi lahko Polanskega preganjali. »Primer trenutno še proučujemo,« je kratko pojasnil predstavnik policije. Spomnimo, da je Polanski leta 1977 priznal spolne odnose s 13-letno Samantho Geimer, a je zbežal iz države, preden bi ga lahko obsodili. Zdaj živi v Parizu z družino, ker Francija z Združenimi državami nima sporazuma o izročitvi.

Američanko Robin M. naj bi posilil leta 1973, ko je imela 16 let.

Langerjeva je povedala, da zadeve ni želela prej prijaviti, ker bi njeno mamo infarkt, poleg tega jo je bilo sram. Zdaj, ko so starši mrtvi, pa se je odločila spregovoriti. Podobno je avgusta naredila Američanka Robin M., ki naj bi jo Polanski posilil leta 1973, ko je imela 16 let. Leta 2010 ga je angleška igralka Charlotte Lewis obtožila, češ da jo je napadel kot 16-letnico.

Langerjeva ga je spoznala, ko je delala za modno agencijo v Münchnu. Povabil jo je na svoj dom, da bi se pogovorila o njeni igralski karieri, tam naj bi jo tudi posilil. Pozneje ji je odmeril manjšo vlogo v filmu Kaj?, a jo je med snemanjem v Rimu domnevno spet posilil. »To je močno vplivalo na moje življenje,« je povedala Langerjeva.