Pol stoletja po smrti  se vrača v Hollywood

Skoraj pol stoletja je preteklo, odkar se je pred newyorško pogrebno kapelico Franka E. Campbella zbrala dvajsettisočglava množica, ki je hotela vzornico in filmsko legendo Judy Garland spremljati na njeni poslednji poti. S solznimi očmi so ji še zadnjič pomahali v slovo, nato pa so trpinčeno zvezdnico, ki je zaradi prevelikega odmerka umrla pri komaj 47 letih, položili k večnemu počitku na 40 kilometrov oddaljenem pokopališču Ferncliff. A četudi je bila tam v dobri družbi, saj sta tam našla svoj zadnji dom tudi oskarjevka Joan Crawford in borec za človekove pravice Malcolm X, so njene posmrtne ostanke zdaj prenesli na drugo stran celine, v Los Angeles. Na željo družine, menda hčerke Lize Minnelli, se je Garlandova zdaj vrnila v Hollywood.



Vsa družina skupaj v večnosti



Minnellijeva, ki jih bo letošnjo pomlad dopolnila 71, očitno čuti, da bo prej ali slej napočil tudi dan njenega slovesa. In ko ta vendar pride, si želi vnovič združiti s svojo mamo. A na njeni newyorški parceli na pokopališču žal ni dovolj prostora, da bi bili lahko druga ob drugi, sploh če se jima bodo pridružili še Lizina šest let mlajša polsestra Lorna in 61-letni polbrat Joey ter njihovi otroci. Zaradi tega so Judy minuli teden zmotili pri večnem počitku in jo prepeljali skoraj 5000 kilometrov stran, na pokopališče filmske meke Hollywood Forever.



Hollywoodsko pokopališče slavnih iz leta 1899, kjer z nagrobnih kamnov in mavzolejev svetijo velika imena zabavne industrije – med njimi George Harrison, Jayne Mansfield, Johnny Ramone, Cecil B. DeMille, Mickey Rooney, Carrie Fisher, Debbie Reynolds, Marilyn Monroe –, je eno od losangeleških starejših. In tam v pravem hollywoodskem slogu ni zgolj tišine in miru, saj v poletnih mesecih v krogu pokojnih zvezd prirejajo koncerte in kino na prostem. Letos pa bo nad obiskovalci bdela tudi Garlandova, ki se je zdaj vrnila tja, kjer je njena zvezda najbolj žarela. Čeprav velja pridati, da naj bi jo zdaj pokopali na judovskem delu, četudi je pripadala episkopalni veri. Od njenih petih mož sta bila dva sicer juda, a ljubezen do njiju naj je ne bi prepričala, da se spreobrne.



Oboževalec se je obrisal pod nosom



Kaj točno se bo zgodilo z njeno newyorško parcelo, ki zdaj sameva, ni jasno, čeprav je Lizin menedžer dejal, da je najverjetneje ne bodo prodali. »Judy je tu počivala tako dolgo, skoraj 50 let, da jo bo družina najverjetneje obdržala v spomin. In oboževalci se bodo lahko še vedno hodili tja klanjat.« Kar pa verjetno ni pomirilo gorečega Judyjinega oboževalca, ki je nedolgo tega priletel iz Kalifornije, iz žepa potegnil približno 20 tisočakov in si kupil grob v njeni bližini. »To je ironija usode. Priletel je iz Kalifornije z enim samim namenom, da si kupi grob v Judyjini bližini, saj je hotel biti pokopan blizu nje. Zdaj pa so njo premaknili v Kalifornijo,« je povedal upravnik newyorškega pokopališča Ferncliff, ki je izgubilo svojo slavno stanovalko. In dodal, da ne ve, kaj bo s kupljeno parcelo zdaj storil grenko razočaran zvezdničin oboževalec.