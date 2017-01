Pokopali so jo v kapsuli prozaca

Nedavno preminulo Carrie Fisher, ki se je v filmsko zgodovino vtisnila s kultno vlogo princese Lee v vesoljski sagi Vojna zvezd, ter njeno mater Debbie Reynolds so v teh dneh pokopali. Pogreb je bil skromen, v ozkem družinskem in prijateljskem krogu, pa tudi nekoliko nenavaden, zaradi žare, v kateri so zvezdnico položili k zadnjemu počitku – na željo družinskih članov je namreč zvezdničin pepel romal k večnemu počitku v velikanski kapsuli prozaca! Kot je pojasnil njen brat Todd Fisher, je družina neobičajno posodo izbrala v prepričanju, da bi bila pokojnici všeč. »To je bila njena najljubša stvar in tako se navadno delajo te reči,« je novinarjem povedal Carriejin sorojenec.



Dva pogreba hkrati



Kot je znano, sta družino v zadnjih dneh starega leta zadela kar dva tragična dogodka. Najprej je, na vožnji z letalom iz Londona v Los Angeles, zaradi zastoja srca padla v komo in nato umrla komaj 60-letna Carrie Fisher. Dan za njo je preminila še njena 84-letna mati Debbie Reynolds. Obe so pokopali na pokopališču Hollywood Hills' Forest Lawn Memorial Park v Kaliforniji. Družini se želja, da bi ju položili v zemljo hkrati, z enim samim obredom, ni uresničila, saj si je Carrie, v nasprotju z materjo, zaželela upepelitve. Družina je tako najprej v krsti, v katero so nasuli tudi del Carriejinega pepela, pokopala starejšo družinsko članico, nato pa, v kapsuli prozaca, še njeno prezgodaj preminulo hčer.

