Pokopali so ga v pižami in ob prvi zajčici Marilyn Monroe

Vse se je začelo z njo, zato je želel, da se z njo tudi konča in da ob njeni strani jadra skozi večnost. Fotografije Marilyn Monroe so bile namreč tiste, ki so, ko jih je Hugh Hefner odkupil za borih 200 ameriških dolarjev, daljnega 1953. zasijale z naslovnice prve revije Playboya in postavile temeljni kamen njegovemu imperiju. Boginja spolnosti in čutnosti je tako postala prva in verjetno vzorčna zajčica, za Hefa najbrž pomembnejša od vseh drugih. In teh nikakor ni bilo malo.

Kljub vsem povezavam se Marilyn in Hefner nista nikoli spoznala.

»Verjamem v simbolizem. Možnost, da večnost preživim ob Marilyn, je presladka in preveč mikavna, da bi jo izpustil,« je dejal leta 1992, ko je za 75 tisočakov kupil zidani grob tik ob Marilyninem poslednjem počivališču na hollywoodskem pokopališču zvenečih imen Westwood Village Memorial Park.

Ker verjame v moč simbolov, bi bil verjetno več kot zadovoljen s slovesom. Hefner, ki je minuli teden umrl v 92. letu starosti, se je na zadnjo pot namreč odpravil v svoji satenasti pižami, žametnem suknjiču, copatih in mornarski kapi. »Ni vedel, ali verjame v posmrtno življenje. A za vsak primer, če po smrti vendar kaj obstaja, je želel biti pokopan s svojimi najbolj dragocenimi predmeti. Če bi jih potreboval v onstranstvu,« je dejal poznavalec. V udobni opravi, ki je postala zaščitni znak ostarelega playboya, bo ležal ob kultnem seks simbolu, h kateremu so ga v intimnem obredu položili njegova 60 let mlajša vdova Crystal, njegovi štirje otroci Cooper, Marston, Christie in David, ter še peščica najbližjih.