Pogreb, ki traja eno leto

Minilo je leto dni od smrti tajskega kralja Bhumibola Adulyadeja, ki so jo ljudje počastili z molitvami. Uradna komemoracija je bila v bangkoški bolnišnici Siriraj, kjer je umrl, pa v vladni in seveda kraljevi palači. Mnogi državljani pa so spoštovanje pokojniku izkazali kar na ulicah, trgih in v številnih svetiščih, kleče pred v oranžno odetimi duhovniki, ki so opravljali budistični obred. »Njegove dosežke vidimo po televiziji, a zdaj, ko je umrl, šele spoznavamo, kaj vse je še naredil za to državo,« je dejala 66-letna Panicha Nuapho, ki živi 330 kilometrov od prestolnice, a je pripotovala zato, da bi se še enkrat poklonila kralju: »To je moje slovo,« je dejala v solzah.

12 ​milijonov Tajcev je v letu dni obiskalo palačo, kjer leži kraljevo truplo.

Bhumibol je umrl star 88 let po sedmih desetletjih vladavine, narod se je od njega poslavljal kar leto dni. Dvorano v palači, kjer ležijo kraljevi posmrtni ostanki, je v letu dni obiskalo kar 12 milijonov ljudi oziroma skoraj petina tajskega prebivalstva. Žalovanje bo vrhunec doseglo 26. oktobra z upepelitvijo. Pogrebne slovesnosti bodo trajale pet dni.