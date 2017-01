Pogoltnil pest tablet in jih splaknil z vodko

Težave se je naučil reševati z alkoholom in drogami. Ali pa s pomočjo omame vsaj bežati pred njimi. Tako pogosto, da je Ozzy Osbourne z vztrajnim utapljanjem v drogah, čeprav je vselej izplaval živ, vzbudil zanimanje celo med znanstveniki, ki so pred šestimi leti pod drobnogled vzeli njegov genom. »Pri Ozzyju smo opazili edinstvene različice genov, ki so povezani z odvisnostjo, alkoholizmom in uživanjem marihuane, opiatov in metamfetaminov. Takšnih genskih variacij še nikoli nismo videli,« so dejali raziskovalci cambriškega genetskega laboratorija v ameriški zvezni državi Massachusetts. Ob tem je Sharon Osbourne dodala, da bo Ozzy, tvegan življenjski slog gor ali dol, gotovo vse preživel. In morda se niti ni motila, saj je njuna hči Kelly zdaj v svojih spominih razkrila, da je oče tudi leta 2002 ubežal smrti. Čeprav nehote. Izvlekel se je kljub prevelikemu odmerku tablet, ki jih je poplaknil z vodko. Namerno, saj ni več hotel živeti, ko se mu je zazdelo, da njegova ljubljena Sharon izgublja bitko z rakom.



Družina Osburnovih je bila leta 2002 postavljena pred velikansko preizkušnjo. Sharon so zdravniki tedaj diagnosticirali raka na črevesju, pozneje, je priznala, se je že razširil in bil nevarnejši, kot so mislili. Diagnoza, ki je njenega sina Jacka tedaj pognala skoraj čez rob, saj je v depresiji, v katero je zapadel, poskušal narediti samomor. V tem pa ni bil edini, kot zdaj v spominih There Is No F**king Secret (Nikakršne preklete skrivnosti ni) piše Kelly, saj naj bi se duševno zlomil tudi Ozzy in hotel pretrgati svojo življenjsko nit.



Med bojem za življenje je doživela hud napad, zaradi katerega se mu je zazdelo, da je zgolj še vprašanje časa, kdaj bo postal vdovec. Tega pa pač ni hotel dočakati. »Oče je imel na sebi le boksarice, ko je zagrabil pest tablet in jih pogoltnil. Ter poplaknil z vodko,« piše Kelly, ki pa ji ni bilo treba klicati reševalcev, saj so bili ti že tako ali tako na poti zaradi njene mame. Le da so v rešilca nato strpali oba, Sharon in Ozzyja, a so se skoraj ustavili in zaradi zvezdnikovega nemogočega vedenja poklicali na pomoč policijo. »V rešilcu se je sklonil nad mamo, hotel je preveriti, ali še diha. Ko je omedlel, je padel naravnost nanjo.« A je kmalu prišel k sebi, močan in razjarjen kot bik, ko so ga reševalci vlekli z žene. »Sanjalo se mu ni, kaj dela. Upiral se jim je na vse pretege, verjetno že iz navade.« Da so reševalci zgrabili telefon in poskušali priklicati policijo, da aretira neobvladljivega pevca. Pomirila jih je šele Kelly, roteč jih, naj vendar ne pokličejo predstavnikov zakona – ne nazadnje se je nad njeno družino že tako zgrnilo preveč slabega. »Uslišali so me, a šele ko sem se strinjala, da ga vklenejo. Pri tem sem jim celo pomagala.«



V eni bolnišnični sobi je zaradi raka ležala njena mama, v drugi oče zaradi zastrupitve z alkoholom in prevelikega odmerka tablet. »Oče ni prenesel misli, da lahko izgubi ženo.« Pozneje je na njihov dom prihajal zdravnik in Ozzyju »vbrizgaval tako rekoč vse, kar je želel. Medtem pa je zdravnikov sin sedel v sosednji sobi in igral videoigrice.« Toda naj si je vbrizgaval upanje s tem ali onim, je bil potreben zgolj iskren smeh, da je Sharon ubežala smrti. Na Ozzyjevo prošnjo jo je na domu namreč obiskal Robin Williams. »Tedaj je po hiši odzvanjal njen smeh, že naslednji dan pa se je odločila, da spet nadaljuje kemoterapijo,« je še zapisala Kelly, prepričana, da gre prav zdaj že pokojnemu komiku zahvala, da je njena mama še med živimi.