Poglejte, zakaj se je slavni pevki odrekla družina

Chrisette Michele (34), ki je zapela na koncertu ob svečani zaprisegi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, se je družina zaradi tega odrekla. Tako trdi pevka R&B pevka, ki je ponudbo za nastop sprejela brez razmišljanja. A na koncu je Trump menda niti pozdravil ni.

Ko je prejela klic za nastop, ga je sprejela brez oklevanja. »Telefon sem izključila, saj sem videla, kaj se je zgodilo Jennifer Halliday. Zamenjala sem telefonsko in takrat sploh nisem razmišljala, da bi zavrnila.« Dobitnica grammyja, ki je nedavno nastopala tudi za Baracka in Michelle Obama v Beli hiši, je bila s protokolom seznanjena, vendar je prišlo do sprememb. »Po prvotnem načrtu bi nastopila neposredno po njegovem prvem govoru, kot sem že prej pri Obami. Toda prišla je organizatorka in dejala, da sem najprej na vrsti jaz,

potem pa bo on. Pogledala sem jo v oči in rekla, da se mi je družina odrekla zaradi tega nastopa, ona pa mi ne bo niti segel v roko!? Na koncu nisem dobila priložnosti spoznati ga. Vem, da se je veliko dogajalo. Sem pa optimistična, da bo še priložnost, ko se bova lahko pogovorila,« je izjavila za Mirror.