Podrobnosti filmskega ropa Kim Kardashian: mislila je, da jo bodo posilil

Zadnje dni se po mnogih rumenih portalih piše o ropu zvezdnice Kim Kardashian. V njeno domovanje v Parizu so namreč vstopili neznanci in pobrali več milijonov vreden nakit. Dobro znanemu tračarskemu portalu TMZ se je uspelo prebiti do informacij, kako je rop potekal.

Dobro obveščeni pravijo, da je Kim ležala na postelji v halji, ko je slišala stopinje po stopnicah njenega dvonadstropnega stanovanja. Zvezdnica resničnostnih šovov Kim naj bi videla enega maskiranega in še enega moškega, ki je nosil policijsko kapo. Vedela je, da se nekaj dogaja, zato je šla s postelje in skušala poklicati svojega osebnega varnostnika. Še preden ji ga je uspelo dobiti, so ji telefon izbili iz rok. Roke so ji zavezali in še prelepili s trakom, potem pa naj bi jo eden od moških zagrabil za gležnje. Kim naj bi povedala policistom, da je v tistem trenutku mislila, da jo bodo posilili. A so ji noge zgolj zvezali, jo dvignili in položili v kopalno kad. Potem je začela kričati, naj je ne ubijejo, saj ima otroke, povedala jima je tudi, da ima denar in da lahko vzameta, kar koli želita.

Roparji naj bi znali angleško in so govorili samo francosko. Edina stvar, ki jo je razumela, je bila: ring, ring (prstan po angleško). Kim je vedela, da želijo novi prstan, ki ga je dobila od moža Kanyeja. Povedala jima je, kje se nahaja, ampak to še ni bil konec. Kim jih je rotila, da jo pustijo in jokala, zato so ji zalepili še usta.

Novost je tudi, da je bila Kimina prijateljica Simone tudi v stanovanju. Spala je spodnji spalnici. Ko je slišala dogajanje, se je zaprla v kopalnico in poklicala Pascala, varnostnika, in sestro Kim Kardashian Kourtney, in jima dejala, naj čim prej prideta nazaj, saj je nekaj hudo narobe.

Pascal je bil v stanovanju dve minuti potem, ko so roparji odšli. Celoten incident pa je trajal okoli šest minut.