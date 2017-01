Pod hipnozo se bo  odvajala od kajenja

Nekateri se za pomoč pri odvajanju od kajenja zatečejo v krog podpornih skupin podobnomislečih, drugi sežejo po nikotinskih pripravkih, bodisi obližih bodisi nikotinskih žvečilnih gumijih, tretji pa upajo, da bodo s postopnim zmanjševanjem števila pokajenih cigaret prišli na ničlo. A Naomi Campbell, za katero so se podobne metode izkazale za neučinkovite, se je zdaj – zaradi novoletne zaobljube – odločila, da to škodljivo navado užene v kozji rog s pomočjo hipnoze.



Novo leto je čas novih začetkov. In niti kraljica modnih stez se ni mogla upreti, da si v letu, ki se je komaj dobro začelo, ne bi zadala osvojiti katerega osebnega cilja. In medtem ko se ji je že uspešno uspelo otresti pretirane ljubezni do alkohola, so cigarete tiste, ki jih nikakor ne more spustiti iz rok. »Kajenje je zame še vedno težava. Človek se namreč vedno želi izboljšati in se česa naučiti iz napak, ki jih je storil – to je verjetno del dozorevanja. Čeprav mi je uspelo že pošteno zmanjšati število pokajenih cigaret, se jim vendar ne morem odpovedati. Pretežko je,« je izdala notranji boj. In zdaj ji ga bo morda pomagal izbojevati hipnoterapevt. »Cigaret nočem nadomestiti s čim drugim. Vrh glave imam žvečilk in obližev, preprosto želim nehati. Zato se bom po pomoč spet obrnila na strokovnjaka.« Želja, ki se ni rodila z danes na jutri, ampak so jo sooblikovale zunanje okoliščine. Ko ji je Whoopi Goldberg zaupala, da je prenehala kaditi tako, da je vselej, ko jo je zaskominalo po dimu ali dveh, pomislila na dva bolna otroka s televizije, ki sta se morala zaradi bolezni boriti za vsak vdih, je Cambellova zgolj odvrnila, da dobro pozna te misli. »V mojem življenju je nekdo, ki ga je težilo nekaj podobnega, ko je bil vsak vdih boj.« Kar jo je le še spodbudilo, da je ob izteku lanskega leta, ko je še zadnjič odbila polnoč, sama pri sebi sklenila cigarete enkrat za vsej odplakniti v straniščno školjko.



Prvič – nehaj kaditi. Drugič – znebi se oblačil, ki jih ne potrebuješ. To sta njeni novoletni zaobljubi. Glede druge je dodala, da v skladiščnem prostoru v New Yorku hrani oblačila že vse od leta 1986. Nekatere obleke, ki imajo zanjo poseben pomen, bo seveda obdržala, morebiti tudi razstavila v kateri galeriji ali muzeju, preostanek pa želi prodati in izkupiček podariti kateri od dobrodelnih ustanov.