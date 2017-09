Počutila se je krivo, ker ni rešila mame

Monaški princ Albert je ob skorajšnji obletnici tragične smrti matere Grace Kelly razkril, da njegov oče po tistem ni bil več isti človek. Albert, star je 59 let, je povedal, da je bila materina smrt grozljiva izkušnja za vso družino, zlasti pa za njegovo zdaj 52-letno sestro Stephanie, ki je bila med nesrečo z materjo v avtu.

Monaška princesa Stephanie je potrebovala več let, da se je sprijaznila z materino smrtjo.

Grace Kelly, slavna hollywoodska igralka, ki je monaška princesa Grace postala aprila 1956, ko se je pri 26 letih poročila z Rainierjem, je umrla 14. septembra 1982 na monaških ovinkih, ob njej je tedaj sedela 17-letna Stephanie ter utrpela številne poškodbe. Potrebovala je več let, da je prebolela tragični dogodek. Albert je zavetje v žalosti poiskal pri družini, mlajša sestra pa se je počutila krivo, ker mame ni mogla rešiti. »Dolgo je okrevala, zanjo je bilo zelo boleče. Ker je bila v avtu z mamo in je ni mogla potegniti iz vozila, je rešiti. Bila je ranjena, izkušnja pa travmatična, za vsakega bi bila,« pravi Albert, oče štirih, ki je od leta 2011 poročen s princeso Charlene. Dodal je, da je bil oče, ki je umrl leta 2005, po ženini smrti drugačen človek: »Očitno je bilo, kako ga je prizadelo.« In še, da sčasoma prideš k sebi: »Okrevaš zaradi družine, prijateljev, ljudi, ki so ti ljubi in te tolažijo.«

Kraljevi so bili ravno pri zajtrku, ko jim je oče povedal strašno novico: »Rekel nam je, da moramo v bolnišnico, da sta imeli mama in Stephanie nesrečo. S Caroline sva šla z njim, bil je grozen trenutek. Seveda misliš na to, da bo vse v redu, da nesreča ni bila grozna... Tiste ure so bile nabite s čustvi. Šele pozneje je postalo jasno, da konec ne bo dober.«

Njena smrt še tri desetletja pozneje buri duhove: po prvih poročilih naj bi princesa utrpela infarkt in zato izgubila nadzor nad roverjem P6, da ga je odneslo 30 metrov navzdol po hribu. Kneginja je umrla naslednjega dne v bolnišnici, stara je bila 52 let.

No, takoj po nesreči so se začele širiti govorice, da se je Grace prepirala s Stephanie in celo, da je 17-letnica sedela za volanom. Princeso so pokopali v katedrali svetega Nikolaja v Monte Carlu 18. septembra, pogrebno slovesnost si je prek malih zaslonov ogledalo okoli sto milijonov ljudi, v katedrali so bili predstavniki tujih vlad, evropskih kraljevih hiš in tudi filmski zvezdniki, manjkala je le Stephanie, saj se je zdravila v bolnišnici.