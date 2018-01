Počutila se je, kot bi se gugala na trajektu

Norveška princesa Mette-Marit, 44-letna žena prestolonaslednika Haakona, je pred dnevi sporočila, da je konec lanskega leta trpela zaradi omotice in slabosti in da je bila prepričana, da je za stanje kriva zgodnja menopavza. Konec novembra se je počutila tako slabo, da je morala odpovedati več obveznosti. Pravi, da se je počutila, kot bi bila na trajektu.

Mati treh otrok, najstarejši Marius Borg Høiby nima naziva, saj je iz njene prejšnje zveze, s princem pa ima dva otroka, princeso Ingrid in princa Sverreja, je zdaj sporočila, da je bila za vse kriva vrtoglavica. Boleha za benigno paroksizmalno položajno vrtoglavico (BPPV), ki lahko povzroči težave z ravnotežjem, omotico in slabost. »Ko sem na hitro premaknila glavo, je bilo, kot bi se ves svet začel vrteti,« je povedala za norveško radijsko postajo P3. »Potila sem se in občutila slabost, mislila sem, da se je začela menopavza,« je še dejala. Začelo se je po neizprosnem treniranju s prijateljicami, je še povedala članica norveške kraljeve družine: »Zelo uspešno in dobro sem trenirala, izbrale smo program, ki se je iz tedna v teden spreminjal.« Stanje je začasno, a se lahko kadar koli vrne, pravijo zdravniki, princesa pa da se je kmalu začela bolje počutiti in je uživala v decembrskih praznikih.



Mette-Marit, nekdanja natakarica, je moža, princa Haakona, spoznala na glasbenem festivalu v 90. letih prejšnjega stoletja, ko je bila mati samohranilka, v kraljevo družino se je poročila leta 2001. Tako kraljevi kot Norvežani so jo hitro sprejeli in vzljubili, je zelo aktivna pri humanitarnem delu, je posebna predstavnica Unaids, veje ZN, ki se posveča HIV in aidsu. Je pokroviteljica več norveških dobrodelnih organizacij.