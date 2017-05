Počeni silikoni bivše kmetice

Srbska starleta Tamara Đurić je še vedno v bolnišnici: tam se je pred kratkim znašla zaradi zapletov po lepotni operaciji zadnjice. V želji po bujni okrogli zadnji plati si je dala pri lepotnem kirurgu vgraditi silikonske vložke. Ker očitno niso bili dovolj kakovostni, so počili, nekdanja udeleženka srbske različice resničnostnega šova Kmetija pa je morala zaradi zapletov v bolnišnico. V njej se zdravi že dober mesec. Če zdravniki ne bi dovolj hitro ukrepali, bi jo njena nečimrnost lahko stala tudi življenje.



Starleta je trenutno na Vojnomedicinski akademiji (VMA) v Beogradu, kjer njeno stanje budno spremlja ekipa srbskih, ameriških in brazilskih strokovnjakov, ki so ji med drugim povedali, da na vnovično vstavljanje silikonov ne sme niti pomisliti. Kot je medijem sporočil neimenovani vir, Tamara dobro okreva in bo kmalu lahko nadaljevala zdravljenje v domačem okolju.



»Ne smejo je znova operirati. Tudi tuji strokovnjaki menijo, da bi bilo tveganje preveliko. V naslednjih dveh tednih bodo zdravniki znova ocenili njeno zdravstveno stanje, vendar so ji že povedali, da mora spremeniti življenjski slog, in ji priporočili hribe in sprehode. Seveda bo morala še naprej jemati antibiotike, čim prej pa mora začeti tudi masaže, ki jih bodo izvajali na VMA,« je med drugim razkril.



Kaos v Tamarinem telesu sta povzročile dve snovi, ki ji ju je vbrizgal lepotni kirurg in se ne bi smeli mešati. Starleto, ki je velika navdušenka nad lepotnimi operacijami, je dejstvo, da bo morala opustiti tovrstne lepotne popravke, močno prizadelo.



»Bila sem na zasebni kliniki. Po 15 dneh ležanja sem ugotovila, da nekaj ni v redu. Poskušali so odpraviti stvar, a neuspešno. Izbrana terapija je bila napačna, začela sem otekati, imela sem temperaturo 40 stopinj, samo spala sem. Prijatelji so me napotili v VMA, kjer so me po hitrem postopku sprejeli,« je izkušnjo opisala Tamara. Dodala je še, da je bila ob prihodu v katastrofalnem stanju. »Bila sem kot živ mrlič. Izgubila sem veliko krvi, imela sem napade tresavice, ki še trajajo. Poskušam jesti, kolikor morem, v glavnem pa me še vedno hranijo s transfuzijo,« je opisala grozljivo zdravstveno stanje.



Starleta si je dala odstraniti silikone iz zadnjice in ustnic, dekletom pa polaga na srce, naj ne gredo po njeni poti. »Nikoli nisem bila ena od tistih, ki jadikujejo in se pritožujejo, zdaj pa čutim, da moram to povedati zaradi deklet, ki ne razmišljajo o posledicah, tako kot tudi jaz nisem. Priporočam jim, naj cenijo to, kar imajo, kar jim je dal bog. Pozabite na izpopolnjevanje obraza, zadnjice in ličnic. Naučite se na mojem primeru, da te reči niso dobre. Danes sem besna nase, ker o vsem nisem dobro premislila,« pravi starleta, ki napoveduje, da ne bo nikoli več obiskala lepotnega kirurga. Prej pa si bo najverjetneje dala odstraniti silikone še iz prsi.