Po zvezdi na pločniku pričakuje klavir na glavo

Postal je številka 2593. A to nima negativnega predznaka, ampak mu je zgolj v velikansko čast. Britanski igralec Hugh Laurie, svetu verjetno najbolj znan kot domišljavi, vsevedni, egoistični in cinični doktor House, s katerim se je tudi povzpel na prestol najbolje plačanega televizijskega igralca, je na sloviti aleji slavnih v Hollywoodu dobil svojo zvezdo, ki je 2593. po vrsti. V večnosti pa se bo svetil ob rojakih Emmi Thompson, dame Helen Mirren, Colinu Firthu in siru Ridleyju Scottu.



Svet ni v ravnovesju. V to verjame Laurie, ki meni, da je imel v življenju več sreče, kot je še primerno in pravično. »Ne živimo v pravičnem svetu. Star sem 57 let in vsako leto, od prvega do zdaj, živim izjemno srečno. Celo tako srečno, da skoraj pričakujem, da mi bo v naslednjem trenutku na glavo padel klavir in me sploščil. Da se stvari vsaj malce uravnotežijo,« je ob slavnostnem razkritju dejal zvezdnik. A namesto klavirja na glavo ga je doletela čast zvezde. »Še danes se bom kopal v tej neizmerni časti in svoji sreči, takoj jutri pa se bom lotil problematike svetovne nepravičnosti.«



Vsakdo se ne more dokopati do zvezde na hollywoodskem pločniku slavnih. Teh vsako leto namreč zasije le 24, da se prikoplješ v to elitno skupinico, pa te mora zanjo sprva predlagati kdo iz trgovinske zbornice Hollywooda, nato pa moraš imeti na računu še 30 tisočakov, ki jih ne boš pogrešil. In temu je zvezdnik ustrezal, čeprav je njegov stanovski kolega in prijatelj Stephen Fry, ki ga je spremljal na slovesnosti, hitro poudaril, da je Hugh še mnogo več kot to. Po njegovi oceni je namreč tudi najbolj prijazen in najbolj bister prijatelj, kar jih pozna. »Hugh morda ni prvi prijazen in bister zvezdnik, ki je dobil svojo zvezdo, a si upam trditi, da še noben doslej ni bil bolj prijazen ali bolj bister. Ali če povzamem besede, ki jih je Holmes naklonil doktorju Watsonu – je najbistrejši in najprijaznejši prijatelj, kar jih poznam.«