Po Vidri rodila Volka

Zaslovela je z likom malce raztreščene, vsekakor pa nadvse posebne in že skoraj čezmerno energične Jess v humoristični seriji Novo dekle. Pri čemer pa Zooey Deschanel ni bilo treba pretirano igrati, saj je v prismuknjeni Jess našla velik del sebe. Zato morda tudi ni nikogar močno presenetilo, ko je prvorojenki nadela nič kaj vsakdanje ime iz živalskega sveta. »Z možem sva odkrila, da so obema pri srcu vidre, ki so naravnost čudovite, ljubke in bistre. Poleg tega sva iskala malce bolj divje ime,« je izdala Zooey, ki je danes 22-mesečni hčerki kot srednje ime nadela ime Otter. Vidra. A se je pri prvem imenu držala klasike z Elsie. In očitno ni mogla iz svoje kože ter prikriti ljubezni do živali niti zdaj, ko ji je na svet pokukal še sinček. Ki bo očitno zrastel v močnega, samostojnega možakarja, vsaj če sodimo po imenu Wolf. Volk.



Januarja se je začelo šepetati, da naj bi bila zvezdnica vnovič v veselem pričakovanju. Skoraj hkrati se je pojavilo ugibanje, ali bo temnolaska tudi pri otročičku številka dve pokukala v bogastvo živalskega kraljestva. Prejšnji teden, na začetku maja, je življenje zvezdnice in njenega izvoljenca Jacoba Pechenika obogatil prihod sina, mlajšega bratca pa naj bi se – tako vsaj predstavnik – izjemno razveselila mala Elsie. Poimenovanja zalitega fantiča so se presrečni starši lotili podobno kot prvikrat. S prvim tradicionalnim imenom Charlie in srednjim iz živalskega sveta.



Igralkini oboževalci prek družabnih omrežij že hitijo s čestitkami, čeprav se hkrati sprašujejo, kaj to pomeni za njihovo priljubljeno serijo. Če bo Zooey namreč ponovila vajo izpred dveh let, ko je na pot materinstva zakorakala prvikrat, si bo namreč znova poskušala izboriti nekaj mesecev predaha. »Živim v državi, ki ne verjame v plačan porodniški dopust. A sem imela srečo, da so mi šefi vseeno dali štiri mesece prosto, da sem se lahko spoznala s hčerko,« je dejala in dodala, da je bilo to eno od najlepših in najbolj posebnih obdobij. Čeprav se je radostno, z le malce težkim srcem, vrnila na snemanje, saj je hčerki želela dati zgled samostojne, zaposlene ženske.

