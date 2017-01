Po skrivni romanci jo je zasnubil v Rimu

Na teniških igriščih je nesporna zmagovalka, o tem pričajo njena štiri olimpijska odličja, s čimer se morda lahko kosa zgolj njena leto dni starejša sestra Venus. Toda kot Sereni Williams morda ni para v športu, je v igri ljubezni vselej potegnila krajši konec. »Moški se me bojijo,« je razmišljala v svoji avtobiografiji, prepričana, da si uspešni moški želijo manj uspešnih žensk, ki jih ne bi mogle zasenčiti, česar pa jim ona nikakor ne bi mogla zagotoviti. A verjetno je v preteklosti vselej naletela le na napačne. Dokler ji menda že pred dvema letoma ni poti prekrižal teniški analfabet in internetni čudežni moški Alexis Ohanian. Ta se Serene, njene slave in uspehov ni bal. Prepričan vase in svojo uspešnost je ob sebi želel uspešno in samozavestno žensko. In očitno je bila Williamsova odgovor na vse njegove želje in molitve. »Iz mene si naredila najsrečnejšega moškega na svetu!« je zapisal Alexis, ko je tvegal, se spustil na eno koleno in jo zasnubil. In nato slišal kratko, a najslajšo besedico na svetu. »Da.«



Dve leti molčala o ljubezni



O svoji zasebnosti ni na dolgo in široko razpredala. Prej trmasto molčala, saj se javnosti niti sanjalo ni, da je v njeno življenje že pred skoraj dvema letoma vstopil moški. Kaj šele, da je ljubezen med njima tako močna, da sta se zdaj odločila še za skok v zakon. Pa vendar je pesmica, ki jo je objavila na spletni strani Reddit, katere soustanovitelj je prav njen zaročenec, kratko in sladko razkrila njuno pravljično zgodbo. Razkrila, da jo je zasnubil v večnem mestu, za prav tisto mizo rimske restavracije, kjer sta se prvič uzrla. »Zgodilo se je za tisto mizo, kjer sva se po naključju srečala. A zdaj ni bilo naključje, pač pa izbira. Pokleknil je. Izrekel štiri besede. In rekla sem da,« je zapisala zaljubljena športnica, ki snubitve ni pričakovala. Sploh ne v Rimu, kamor jo je odvlekel na vrat na nos. Ko je namreč vstopila skozi vhodna vrata domovanja, je bila prepričana, da je pred njo dan kot vsi drugi. A so jo tam že čakali spakirani kovčki. Alexis je namreč pripravil potovanje presenečenja. V Rim. V mesto, kjer so se jima nasmehnile zvezde ljubezni.



Vse se je začelo s kosilom



Poznavalci Williamsove, ki budno sledijo njeni karierni poti, so zdaj prepričani, da sta se z Ohanianom prvič srečala maja 2015, saj jo je v večno mesto tedaj povedel teniški turnir. Nekaj mesecev pozneje, novembra, pa so ju med skupnim obedom v San Franciscu ujele nadzorne kamere restavracije. A tedaj ni še nihče seštel ena in ena, sploh ker so tisto leto krožile govorice, da naj bi se Serena skrivaj videvala z raperjem Drakom. Kar se je mnogim zdelo verjetneje kot skrivna romanca z malce piflarskim internetnim mogotcem, ki je leta 2005 s partnerjem Stevom Huffmanom ustanovil zabavno-družbeno-novičarsko spletno stran Reddit, zaradi katere se je Ohanian že drugič znašel na Forbesovem seznamu 30 najbolj vplivnih moških, ki so mlajši od trideset let. V luči Sereninih poprejšnjih ljubezenskih izbir, ki so kazale, da jo pri moških privlači njihova zabavljaška plat, je bila to vsaj nenavadna izbira. Leta 2004 se je namreč zapletla v dvoletno razmerje z režiserjem Brettom Ratnerjem, za njim pa ji je srce po sicer le nekajmesečnem ljubimkanju zlomil igralec Jackie Long. Ko ji je vendar spet uspelo sestaviti zlomljene koščke srca, jo je to vnovič povleklo v zabavljaške vode, v objem raperja Commona, s katerim naj bi se videvala dve leti.



Vse se je torej začelo s preprostim kosilom. Med katerim gotovo nista govorila o tenisu, saj se o tej igri Alexisu ni niti sanjalo. A je nato zahvaljujoč rastoči romanci z eno največjih teniških zvezd začel spoznavati šport, postal pa je tudi njen največji oboževalec, ki je vestno spremljal Serenine uspehe in jih objavljal na družabnih omrežjih. »Pred letom dni sem postal oboževalec tenisa. Ena najboljših odločitev mojega življenja,« je zapisal letošnji maj. Sicer nič kaj romantično, a svojih čustev tedaj vendar še nista razkrila javnosti. Zato je zdaj, ko je sprejela njegov prstan, s toliko bolj radostnim srcem zapisal, da je najsrečnejši moški.