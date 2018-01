Po šestih splavih molita za mali čudež

Najpomembnejša moška igralkinega življenja sta sin Kassius in zaročenec MC. Foto: Instagram

Na pot materinstva je prvič zakorakala pred 15 leti, ko se ji je iz ljubezni z Brianom Austinom Greenom rodil sin Kassius. Nato je kar šestkrat jokala zaradi nerojenega otročička, ki je umrl, še preden bi pokukal na svet. A Vanessi Marcil, ki se bo letošnjo jesen srečala z abrahamom, njen vlak materinstva še ni odpeljal. Igralka je očitno ujela še zadnje sekunde biološke ure. »Čas za dojenčke je! Po šestih spontanih splavih zdaj moliva za najin mali čudež,« je srečno tvitnila temnolaska, ki pa jo bo verjetno vse do poroda malce stiskalo, ali bo tokratna nosečnost potekala v redu.

V prvih dveh zakonih ji nista bili dani ne trajna ljubezen ne blaženost materinstva.

To leto ji obljublja obilo sreče. Pod srcem ji raste novo življenje, svojemu najstniškemu sinu bo podarila mlajšo (pol)sestrico. Morda ji bodo zadoneli tudi poročni zvonovi, saj sta se odvrteli že dve leti, odkar jo je zasnubil njen srčni izbranec in bodoči očka, policist, ki ga lepotica v javnosti vseskozi naslavlja le pod vzdevkom MC. To je storil z zlatim prstanom hollywoodske večne lepotice Audrey Hepburn (1929–1993).

Njen prvi zakon s stanovskim kolegom Coreyjem Feldmanom, ki je 1993. razpadel po štirih skupnih letih, ni obrodil sadov. Poznejše ljubimkanje z Greenom je ni popeljalo pred oltar, a se je iz njunih noči strasti rodil Kassius. Drugi zakon s Carminom Giovinazzo, zvezdnikom serije Na kraju zločina: New York, pa je bil prepojen z bridkostjo. »Splavila je. Že drugič v tem letu,« je Carmine leta 2011, eno leto po poroki, s svetom delil njuno osebno tragedijo, še dve leti pozneje pa sta že podpisovala ločitvene papirje. A če ji v prvih dveh zakonih nista bili dani ne trajna ljubezen ne blaženost materinstva, bo morda njen MC stvari postavil na svoje mesto.