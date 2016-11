Po razdrti zaroki v objem bivšega

Paradoksalen, provokativen, kontroverzen, prevratniški. Vse to in še več bi lahko dejali o Marilynu Mansonu, ki je pred dobrima dvema desetletjema prihrumel na glasbeno sceno in se svetu sprva predstavil kot »bog fuka«, malce pozneje pa se je razglasil še za antikrista. A medtem ko je s svojimi izjavami in početjem pustil ljudi zgrožene, šokirane in osuple, je Evan Rachel Wood, ki je pred petimi leti priznala svojo biseksualno spolno usmerjenost, v njem videla odgovor na mladostniška hrepenenja. Videla je nekoga, ki bi ji lahko izpolnil želje po svobodi in izražanju, brez vsakršnih predsodkov. Pri čemer je ni zmotilo, da je dvakrat starejši, kot tudi ne, da se je komaj nedavno zaobljubil Diti Von Teese.



Pisalo se je leto 2005. Evan Rachel je z 18 leti tedaj komaj zakorakala v polnoletnost in si utirala pot v zabavno industrijo, medtem ko je Manson že več kot desetletje vznemirjal svetovno javnost in v tistem letu pred oltar popeljal zapeljivo Dito. Bilo pa je tudi leto, ko so se prvič križale poti blondinke in kontroverznega glasbenika z različnima očesnima lečama in vranje črnimi lasmi. »Bil je nekdo, ki je obljubljal svobodo, izraz, svobodomiselnost. Jaz pa sem tedaj hrepenela po vznemirjenju in nevarnosti,« se spominja igralka, že od najstniških let odločena, da bo živela le zase in se nikakor ne bo pokoravala željam in potrebam drugih. Zato je nekega dne precej ravnodušno obvestila svojo mamo, da se z avtobusom za osem mesecev odpravlja na pot. »Želela sem videti svet, oditi na noro potovanje, na katerem bom našla samo sebe. Nisem se ozirala na druge, saj mora vsak živeti svoje življenje, ne življenj drugih.« Kot se tudi ni ozirala na javno mnenje, ko se je nekaj mesecev po prvem srečanju z Mansonom z njim zapletla v prepovedano afero, ta pa se je nato tega istega leta 2006 zaradi »nepremostljivih razlik« tudi ločil od žene.



Razdiralka zakona. Vlačuga. Cipa. To so bile opazke, ki so ji polnile ušesa, ko je ljubimkala z Marilynom, ki je bil tedaj še sveže, niti leto dni ne, poročen z Von Teesovo. »Večina najstnikov išče same sebe, poskuša dognati, kdo so. Mene so zaradi tega, ker sem se z njim zapletla v romanco, kar je bilo del moje poti samoodkrivanja, ljudje skoraj demonizirali. Ko sem hodila po ulici, so me zmerjali,« je Woodova spregovorila o romanci, ki je trajala štiri leta. Vse do 2010., ko sta jo okronala z javno zaroko, saj je Manson precej mlajšo ljubimko zasnubil kar na odru. Kar ni bilo zagotovilo za obstoj ljubezni, saj sta še istega leta zaroko razdrla in zakorakala sta po ločenih poteh. »Ničesar, kar sva imela, ne bi spremenila. Cenim vse, kar me je naučil, a očitno nisva bila prava drug za drugega,« je sklenila zvezdnica, ki je malo po razdrti zaroki obudila staro ljubezen z igralcem Jamiejem Bellom, s katerim je bila v zvezi do usodnega srečanja z Mansonom. A četudi jo je ljubezen z Bellom v drugo popeljala do oltarja in se jima je v zakonu rodil sinček, jima večnost ni bila usojena. Leta 2014 sta si po letu in pol zakonske sreče namreč že pomahala v slovo.