Po raku in nesreči že četrtič pred oltar

Trajalo je šest desetletij in trikrat se je morala opeči, da je trikratna ločenka Janice Dickinson našla dušo dvojčico. Svojega princa na belem konju, in to v podobi psihiatra dr. Roberta Gernerja, s katerim se je poročila v soboto. »Presrečna sem, ekstatična, občutek imam, kot da ne bi bila v svojem telesu,« je dejala 61-letna nevesta, ki je bila med obredom tako vzhičena, da se ji je sredi izgovarjanja poročnih zaobljub zapletal jezik. Nato je planila še v jok. Jok sreče. »Ko se mi je Rocky prvič predstavil, ko sva se seznanila, sem vedela, da je eden in edini. Je najbolj zabaven, najbolj vznemirljiv, najbolj bister moški, kar sem jih kdaj spoznala.«

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.