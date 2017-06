Po poroki nič več princesa

TOKIO – Japonska princesa se je zavoljo ljubezni odpovedala nazivu in statusu ter vsemu, kar spada zraven. Vsega tega namreč ne bo več, ko bo usodni da dahnila moškemu, turističnemu delavcu, ki ga je spoznala v neki restavraciji.



Princesa Mako, vnukinja japonskega cesarja Akihita, se bo poročila s Keijem Komurom, ki smuča, igra violino in tudi dobro kuha. Moški, ki je osvojil srce 25-letnice, je tako kot ona študiral na mednarodni krščanski univerzi v Tokiu. O japonskih članih dvora ni znanega veliko, ve pa se, da je Mako menda prva članica japonske cesarske družine, ki je študirala na univerzi in bila celo na izmenjavi, in sicer na Škotskem. Spoznala sta se v tokijski restavraciji pred petimi leti, v zadnjih mesecih sta se pogosto videvala. Komuro je delal kot »princ morja« in promoviral turizem na plažah Šonana v prefekturi Kanagava.



Po poroki bo Mako postala navadna državljanka, kot pač veleva japonska tradicija. Njen oče Akišino in mlajši brat, desetletni Hisahito, sta v vrsti za prestol krizantem, naslednika 83-letnega cesarja Akihita, a šele po njenem stricu, kronskem princu Naruhitu, ki je prvi v vrsti za prestol. Ženske ne morejo naslediti japonskega prestola. Mako je izbranca menda že predstavila staršem, in ti s tem strinjajo. Priprave na poroko bodo vzele nekaj časa in bodo polne obredja, kot je v navadi pri japonskih porokah, zlasti kraljevih. Najprej bo oznanilo zaroke, ko se bosta bodoča ženin in nevesta predstavila cesarju in cesarici in še uradno zaprosila za dovoljenje za poroko, pa bodo izbrali datum.