Po petih letih slovo

Spoznala sta se na zmenku na slepo, od katerega ne Lena Dunham ne Jack Antonoff nista pričakovala preveč. »Povedal sem ji vse, kar je treba vedeti o meni. Ko ti je namreč kdo resnično všeč, želiš, da o tebi ve vse,« je Jack delal račun brez krčmarja. Podobno kot Lena, ki je šele z njim spoznala, kaj pomeni resnično živeti in ljubiti. Kajti zmenek na slepo se je spremenil v več kot pet let trajajočo ljubezen, o kateri sta še pred nekaj meseci blaženo vzdihovala. Zato je vse precej presenetilo, ko se je izvedelo, da sta zakorakala po ločenih poteh.



Zaljubljena ali ne, o poroki nista govorila. Deloma zato, ker nista hotela, da bi nad njuno ljubeznijo visel pritisk pričakovanja, deloma pa sta jo zavračala, ker te pravice nimajo istospolno usmerjeni, vsaj ne povsod. A kljub temu je bilo kot na dlani, da sta drug v drugem našla manjkajočo polovico. »Pred njim je bilo moje življenje precej prazno. Pokazal mi je moč sodelovanja. Me naučil, kako pomembno je stati za svojimi stališči in jih glasno zagovarjati. Meni, čistokrvni Newyorčanki, je razkril čare podeželja,« je pojasnjevala režiserka serije Punce, ki so ji mediji podelili oznako glasnice nove generacije, in priznala, da je tudi prvi moški, s katerim resnično uživa med rjuhami. A vse to očitno ni bilo dovolj, da bi jima uspelo tudi na dolgi rok. Po dobrih petih letih sta že decembra nad skupnim življenjem naredila križ. »Postopno sta se oddaljevala drug od drugega, zato je bil razhod edini smiselni korak. Razšla sta se sporazumno, oba pa si za drugega želita le najboljše,« je povedal vir.