Po operaciji  raka je že odšel na Japonsko

Minula dva meseca so v družini Simpson trepetali v strahu in stiskali pesti. Septembra so zdravniki Joeju Simpsonu, očetu pevke Jessice Simpson in igralke Ashley, diagnosticirali raka na prostati. Družina si je zdaj lahko malce oddahnila, saj je oče mladih zvezdnic uspešno prestal operacijo in se poln novega zagona vrača na delo. »Počuti se odlično. Z optimizmom zre v prihodnost,« je povedal vir in dodal, da so napovedi zdravnikov dobre.



V težkih trenutkih se je nujno oprijeti nečesa, kar te navdaja z veseljem in zadovoljstvom. Oprijeti nečesa, zaradi česar se z vsemi silami boriš proti življenjskim udarcem. In tega je imel Joe v izobilju. Ne le da so mu družina in prijatelji v urah in dneh, ko ni vedel, ali in koliko je rak napredoval, podali roke ter mu pomagali skozi težko obdobje. Naprej ga je gnala tudi ljubezen do fotografije, dolga leta zgolj konjiček, ki mu je nedavno začel prinašati denar. Avgusta, le nekaj tednov pred srhljivo zdravniško diagnozo, je v losangeleški galeriji ponosno prerezal rdeči trak svoje prve fotografske razstave. »Odkar pomnim, sem rad stal za objektivom. Fotografiranje me osrečuje, a je bilo vselej zgolj moj hobi,« je dejal Joe, ki ga je nato skoraj razgnalo od navdušenja, ko je dobil prvo delo kot fotograf. »Neverjetno je bilo videti moje ime pod slikami.« Zato je komaj čakal, da pred fotoaparat postavi še svoji zvezdniški hčerki – z drugačnega zornega kota. »Seveda sem vajen gledati njune fotografije v revijah. Kot sem ju bil vajen tudi sam fotografirati, a vselej kot oče. Tokrat nisem bil njun oče, ampak fotograf, umetnik, oni pa moja modela.«



Naj še tako ljubi pritiskanje na sprožilec fotoaparata, s septembrom sta njegov prst in oko obmirovala. Pred njim sta bila namreč operacija prostate in zdravljenje. »Operacija je dobro potekala. Zdaj se počuti dobro, začel pa je bolj paziti nase, predvsem pri prehrani,« je dejal njegov predstavnik in še, da je dober znak Joejevega počutja vsekakor tudi to, da je že vstal iz bolnišnične postelje in odletel na Japonsko. Kjer ga že čaka novo delo fotografa.