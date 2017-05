Po očkovih stopinjah

Goran Višnjić po krajšem premoru nadaljuje snemanje filma General o življenju Anteja Gotovine. Ekipa je trenutno v Zagrebu, še bolj kot čedni ameriški igralec hrvaških korenin pa je trenutno v ospredju njegov šestletni sin Vigo. Višnjićev mlajši sin upodablja Gotovino v mladih letih, njegov oče pa je general v odrasli dobi. Kot poroča filmska ekipa, se malček na prizorišču dogajanja vede kot pravi profesionalec. Zahtevna naloga nastopanja pred kamero je malce lažja po zaslugi družinskih članov, ki ga vseskozi spremljajo, režiser filma Antun Vrdoljak je namreč njegov dedek po mamini strani. Tudi mama Eva, nekoč Ivana Višnjić, ves čas spremlja novopečenega igralca.



Vigo je drugi sin Gorana in Eve. Par, ki se je poročil leta 1999, dolgo ni mogel imeti otrok, zato je leta 2007 posvojil komaj rojenega Tina. Štiri leta pozneje je družina dočakala sina Viga, ki ga je rodila nadomestna mati. Fantka sta leta 2014 dobila mlajšo sestro Sofijo Vivien, ki je prav tako posvojena.



Vigov dedek Antun je zaradi vnukove vloge prekršil obljubo, ki jo je dal samemu sebi, ko je začel režirati: »Vse življenje sem se zaklinjal, da ne bom delal z otroki in živalmi. Ne moreš jih upravljati, nanje ne moreš kričati, ne da se narediti nič,« je dejal Vrdoljak, ki pa ga delo z vnukom zdaj nepričakovano zelo veseli. Malega Viga na snemanju poleg mame, očeta in dedka podpira tudi stric Andrija Vrdoljak, producent filma.



Gotovina je nekdanji hrvaški general, znan po razvpiti vojaški operaciji Nevihta, zaradi katere se je znašel na haaškem sodišču, obtožen zločinov proti človeštvu in vojnih zločinov, ki so jih storile njegove enote. Na prvi stopnji je bil spoznan za krivega, a je pritožbeni senat leta 2012 ugodil pritožbi in sodbo na prvi stopnji razveljavil. Zdaj 61-letni general ni hotel sodelovati pri pisanju scenarija za film niti pomagati ekipi pri interpretaciji njegovega življenja. »Film je tvoja stvar, pri tem ne bom sodeloval,« naj bi rekel režiserju Vrdoljaku.

