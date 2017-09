Po na smrt bolnem možu v bolnišnici pristala še Tajči

V Ameriki živeča hrvaška pevka Tatjana Matejaš Cameron, ki smo jo nekoč poznali kot Tajči, preživlja težke čase. Najprej je za rakom zbolel njen ljubljeni mož Matthew Cameron, zdaj pa je morala v bolnišnico še ona. Matthew, sam bolan, v težkih trenutkih ni mogel biti poleg nje, saj je pod zdravniškim nadzorom zaradi raka na pljučih. V bolnišnici so 46-letniku odstranili 750 mililitrov tekočine iz pljučnega krila – odstranitev je bila nujna, saj je tekočina pritiskala na srce.

»Bolečina pred posegom je bila grozna. Zaradi operacije nisem mogel dobivati morfija, in to je bilo nevzdržno. Nisem mogel dihati, srce mi je začelo noro biti, če sem le malo premaknil roko, nisem si mogel obrisati niti solz z obraza,« je svoje stanje opisal Cameron. Po posegu se je, kot je dodal, počutil bolje.

Razkril je, da se je na operacijski mizi znašla tudi njegova žena, ni pa povedal, zakaj je morala v bolnišnico. Šlo naj bi za manjši poseg, ki ga je že dolgo načrtovala. Čeprav zadeva ni bila huda, je Matthew iskreno obžaloval, da ni mogel biti z ženo, ki se je v njegovi zgodbi o bolezni izkazala za veliko borko. »Verjemite, njej je veliko težje skrbeti za mene in nemočno gledati, kako se mučim, kot je meni preživljati to, kar preživljam,« je prepričan.

»Ko so vame zabadali igle, sem začutila majhen del tistega, kar moj mož prestaja že mesece. Občudujem ga, ker ni niti enkrat pokleknil, ni se predal, ni dovolil strahu, da ga obvlada in ga oslabi. Ima voljo do življenja in moč,« moža občuduje Tajči.

Pevka mu stoji ob strani tudi tako, da zbira denar za njegovo zdravljenje, saj v Ameriki nimajo urejenega zdravstvenega sistema, ki bi omogočal plačilo celotnega zdravljenja. Odprla je profil na spletni strani GoFundMe, namenjeni nabiranju donacij. Njen cilj je zbrati 72.000 dolarjev, kolikor je potrebnih za terapijo.

Matthew je dobil raka na pljučih, kakršen doleti nekadilce, ta pa se je, preden so ga diagnosticirali, že razširil po telesu. Matthew je svoj pogled na bolezen z javnostjo delil v čustvenem pismu. »Imel sem zelo zanimivo življenje, ki pa se lahko, sodeč po tem, kar mi je povedal onkolog, kmalu konča,« je prvi stavek. Cameron dodaja, da je ne glede na črne napovedi poln življenja. Razkriva, da se je odločil za testno zdravljenje, saj lahko zgolj s kemoterapijo živi le še leto dni. V pismu je poudaril tudi, da so njegovo največje bogastvo žena Tajči in njuni trije sinovi.