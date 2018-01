Po materinih stopinjah z neobritimi pazduhami

Jabolko ne pade daleč od drevesa. Kajti če že Madonna slovi kot ženska, ki ne sledi ustaljenim smernicam in se ne drži konvencionalnih družbenih pravil, čemu bi jim sledila njena prvorojenka Lourdes. »Dlake – briga me!« je pred več kot tremi leti namreč komentirala glasbenica in se objektivu nastavila z neobritimi padzuhami ter dejanje označila za znak revolucije. Zdaj je podobno storila Lourdes in v novo leto vstopila poraščena.



Zaobjemimo naravno in naraven videz. To je sporočilo, ki ga je Lourdes poslala v svet z družinsko fotografijo, na kateri sedi objeta s slavno mamo. In brez sramu ali zadržkov razkazuje poraščene pazduhe. Čeprav, roko na srce, ni povsem sledila naravnemu videzu, saj ji ustnice žarijo škrlatno rdeče. Poleg tega je le zadnja v vrsti zvezdnic, ki so britvice postavile v kot. Prva je že 1999. šokirala Julia Roberts, ko se je po rdeči preprogi sprehodila z dlakavimi pazduhami, v minulih nekaj letih pa so temu sledile Juliette Lewis, Penelope Cruz, Drew Barrymore, Miley Cyrus, Scout Willis in Paris Jackson.