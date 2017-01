Po ločitvi životari  pod pragom revščine

Če je Lisa Marie Presley minuli junij, ko je vložila ločitveni zahtevek, mislila, da je njena zgodba z možem številka štiri Michaelom Lockwoodom končana, se je pošteno uštela. Verjetno se komaj dobro začenja, in to v nič kaj prijaznih tonih. Kajti čeprav sta finančne zadeve ob ločitvi uredila s poporočno pogodbo in se je Lisa Marie, ko je zahtevala polno skrbništvo nad njunima dvojčkoma Harper Vivienne in Finleyem Aaronom, odpovedala preživnini, je zdaj Michael tisti, ki od dedinje imperija kralja rock'n'rolla Elvisa Presleyja zahteva zelence. Natančneje: 38.000 evrov mesečne preživnine in še enkratno plačilo sto tisočakov za pokritje odvetniških in sodnih stroškov.



Slab okus za moške



Za sabo ima že tri razpadle zakone s tremi povsem različnimi moškimi. Prvič se je že kot 20-letno dekle zaobljubila neznanemu glasbeniku Dannyju Keoughu, bila je »premlada in z bremenom slave zaradi očeta«. Še bolj je svet pretresel njen nenadni skok v zakon s kraljem popa Michaelom Jacksonom, za kar danes trdi, da je bila »največja napaka mojega življenja«. V tretje pa se je za zgolj tri mesece zaobljubila vročekrvnemu Nicolasu Cageu, sicer fanatičnemu oboževalcu njenega očeta Elvisa Presleyja. Leta 2005, ko je spoznala Lockwooda, je bila prepričana, da je z napačnimi izbirami konec in da je naposled naletela na pravega. »Prej sem se podila za norci in barabami, vanj pa sem se zagledala v trenutku, ko sva se spoznala. Za vse poskrbi in je moj najboljši prijatelj. Mislim, da sva skupaj popolna. Še nikoli nisem bila v podobnem razmerju,« se je navduševala nad glasbenim direktorjem njene glasbene skupine. Morda zaradi začetnega navdušenja nista podpisala predporočne pogodbe, četudi bi bila ta za dedinjo Elvisovega skoraj 300 milijonov vrednega premoženja povsem pametna poteza. No, spodrsljaj je popravila s poporočno pogodbo po prvem letu zakona, a Lockwood bi jo zdaj rad razveljavil. »Zanašal sem se na to, da me bo vrsto let podpirala. Zaradi nje, saj je hotela, da delam le zanjo, sem opustil svojo kariero in pretrgal prenekatere poslovne stike. Zdaj pa jih imam čez 50, nimam ne prihodka ne premoženja, od nje pa tudi ne dobim ničesar, saj naj bi se preživnini odpovedal s to pogodbo,« je zapisal v svojem zahtevku in pridal, da je pogodbo podpisal skoraj pod prisilo, saj da se je tedaj pač vdal njenemu norenju in kričanju.



Presleyjeva je kot razlog za ločitev navedla nepremostljive razlike, že kaj hitro pa je pricurljalo na dan, da je kamen spotike v njegovem izkoriščanju njenega bogastva ter verbalni zlorabi. Polno skrbništvo nad dvojčkoma je zahtevala, ker jo je skrbelo, da je »kot oče nevaren« – od tod tudi zahtevek za njegove nadzorovane obiske otrok. To je njena plat zgodbe, Michael pa je zdaj povedal svojo.



Na prijateljevem kavču



Lockwood trdi, da je bilo še na začetku lanskega leta med njima vse v redu, spomladi pa so se pokazale prve razpoke. Marsikaj je namreč plačeval z ženino kreditno kartico, in to je med njima netilo prepire. »Ni mi preostalo drugega, če sem hotel živeti v skladu z njenim socialnim statusom. Sam si nisem mogel privoščiti, da bi njej in otrokoma kupil rojstnodnevna in božična darila,« je dejal v zagovor. Strinjal se je, da vse svoje imetje – vključno z računalniško in glasbeno opremo – prepiše na ženo in pokrije svoje izdatke. Presleyjeve to ni pomirilo, Michaelu pa se niti sanjalo, da je bil to začetek njunega konca. To je na grd način izvedel junija, ko so se iz Nashvilla selili v Los Angeles in je Lisa Marie z otrokoma odpotovala prva, on pa jim je sledil pozneje. A na novem naslovu je obstal pred zaprtimi vrati, za ločitev pa naj bi izvedel iz medijev. »Ostal sem brez denarja, brez strehe nad glavo, brez glasbene opreme, s katero bi lahko kaj zaslužil,« pravi in dodaja, da si je nekaj denarja tedaj izposodil od staršev, prodal tistih nekaj reči, ki mu jih je ostalo, danes pa da živi »pod mejo revščine«. S koncem zakona je seveda izgubil tudi položaj njenega glasbenega direktorja, spi pa menda pri prijatelju na kavču. Medtem naj bi Lisa Marie, tako mu je prišlo na ušesa, porabila tudi 100 tisočakov na mesec. »V minulem desetletju je delal le zanjo, saj je tako zahtevala,« še piše v sodnih spisih, v katerih je tudi zahtevek za mesečno preživnino in razveljavitev poporočne pogodbe.