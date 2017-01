Po ločitvi trezna že šest mesecev

Prazniki so lahko veliko breme, še posebno za osamljene. Letos je prvič po 17 letih to izkusil sloviti britanski DJ Norman Cook, bolje poznan kot Fatboy Slim. Glasbenika so paparaci ujeli v nedeljo, ko se je vrnil v London po vrtenju glasbe na novoletni zabavi v Parmi v Italiji. Zvezdnik je bil videti dobro, no, vsaj glede na to, da je za njim resnično slabo leto. Spomnimo se, da je septembra napovedal, da se po dolgih letih razhajata z ženo Zoe Ball.



Slavni glasbenik je bil oblečen v običajna oblačila, hlače iz džinsa, jakno in usnjene čevlje. Za seboj je vlekel kovček z osnovnimi potrebščinami in to je bilo vse. Oče dveh otrok je bil videti sproščen in spočit, kar je razkrival z nasmeškom na obrazu. Očitno si je povsem opomogel od nastopa v slovitem klubu Cortile Della Pilotta. Sicer še vedno ni znano, kdo je bil tisti, ki je zahteval ločitev, glasbenik ali televizijska napovedovalka. Po razhodu se je šušljalo, da je zelo trpel in si je na vsak način želel, da bi se pobotala. »Norman si ne želi ločitve,« je razkril neimenovani vir. Konec zakona ga je menda uničil. Zoe je preprosto prekipelo, on pa upa, da se bo vrnila.« Vanjo se je do ušes zaljubil in se z jo poročil leta 1999 v Somersetu. Ves čas je postavljal družino na prvo mesto. Očitno je, da se Zoe po ločitvi počuti še bolje, saj je že šest mesecev trezna. To je 46-letna svetlolaska razkrila minuli teden na instagramu in k temu spodbudila druge sotrpine. »Ni bilo vedno lahko, je pa občutek super,« je zapisala in se zahvalila vsem, ki so ji stali ob strani. Spomnimo se, da je že leta 2014 odkrito spregovorila o svojem alkoholizmu, potem ko se je po šestih letih abstinence znova vdala skušnjavi. Od pijače se je poslovila prav za novo leto 2009, potem ko se je prebudila s strahotnim mačkom na zabavi, ki je bila popolno razdejanje. Povedala je, da je od takrat popivala bistveno bolj zmerno. »Če sem iskrena, ne morem prenašati mačka. Sem človek, ki gre na vse ali nič. K sreči se toliko poznam, to je ključ do moje odločitve, da preneham.«