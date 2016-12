Po ločitvi še vojna za davčno olajšavo

Ljubezni je konec, v 15-mesečnem zakonu me je vseskozi telesno in verbalno zlorabljal. Ko je z majsko vložitvijo ločitvenega zahtevka Amber Heard odvrgla to bombo, je ves svet pričakoval umazano ločitveno vojno. A so se škandalov željni nato že avgusta obrisali pod nosom, saj sta blondinka in njen odtujeni mož Johnny Depp po začetnem obtoževanju in javnem pranju umazanega perila hitro in že skoraj civilizirano dosegla sporazum, v katerega sta mirne vesti lahko privolila oba. Hollywoodski težkokategornik bo iz žepa povlekel 6,2 milijona evrov, njegova odtujena žena pa ga bo enkrat za vselej prenehala obtoževati, da jo je dobršen del zakonskega življenja zlorabljal. A to je bilo avgusta, v tem času pa se je precej spremenilo, saj se nad njuno ločitvijo vnovič zbirajo grozeči oblaki, ki napovedujejo, da je prava ločitvena nevihta šele na obzorju. Depp je namreč prepričan, da je Amber kršila pravila njunega sporazuma, zaradi česar je ustavil plačilo, ona pa ga je že zvlekla na sodišče, ki naj bi zvezdnika prislilo k izplačilu.

