Po ločitvi pogreša psa

Čudovita britanska manekenka in fotomodel Cara Delevingne slovi kot velika ljubiteljica živali. Nedavno je lepotica sprožila obsežno naravovarstveno akcijo za zaščito slonov, ki jih vsako leto ubijejo na tisoče. Za pomoč je prosila neverjetnih 33 milijonov sledilcev na instagramu, kjer redno objavlja fotografije iz svojega divjega življenja. Tako smo nazadnje občudovali utrinke s slovitega festivala Burning Man v puščavi ameriške zvezne države Nevada. Na posnetku je z vzhajajočo zvezdnico Adwoa Aboah, lepotički druga drugi zavezujeta šal.



Številni poznavalci družabne scene so prepričani, da so njeni napori za zaščito slonov povezani z nedavno izgubo haskija Lea, ki je ostal pri njeni bivši punci. Triindvajsetletna Cara se je razšla z 10 let starejšo newyorško glasbenico St. Vincent in na spletu že večkrat omenila, kako zelo pogreša psa.



Zadnja leta je nepogrešljiva kost tabloidov, saj se zapleta s številnimi zvezdnicami in mladosti navkljub premika naš pogled na homoseksualnost. Doslej je iz razmerja v razmerje skakljala z zavidljivo lahkoto, tokrat pa očitno trpi – zaradi kužka. A. P.