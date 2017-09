Po koncu zveze sta zažarela

Zdelo se je, da sta violončelist Stjepan Hauser in prikupna pevka Jelena Rozga drug v drugem našla ljubezen svojega življenja – lomilec ženskih src se je v objemu skoraj deset let starejše lepotice končno umiril, ona pa je začela sanjariti o družini. A čeprav je pred svojo drago padel celo na kolena in jo zaprosil za roko, sta v teh dneh po dveh letih in pol zveze sporočila, da nista več skupaj.

Novico je, kar prek družabnih omrežjih, objavila splitska pevka. »Želim vas obvestiti, da sva se s Stjepanom odločila končati najino razmerje, in greva vsak svojo pot. Za seboj tako puščam prelepe spomine, toda gledam naprej v iskanju novega veselja. Hvala medijem za razumevanje, toda o tem ne želiva več govoriti. To je najina skupna odločitev, prosim, spoštujte to,« je zapisala.



Kljub koncu zveze, ki je za večino ljudi težka prelomnica, pa sta nekdanja zaljubljenca, vsak zase, kar zažarela. Stjepan si je, kot zvezo sicer običajno prebolevajo ženske, omislil novo pričesko in že paradiral po ulicah New Yorka. Jelena je strto srce nemara zdravila z nakupi, saj je na fotografijah, ki jih je objavila na svojih družabnih omrežjih po razhodu, zablestela v precej bolj elegantni izvedbi.

Ljubezen med nekdanjo pevko skupine Magazin in članom violončelističnega dueta 2Cellos je bila kratka, a sladka. Ko sta z vztrajanjem v zvezi navsezadnje utišala še zadnje dvomljivce (ti so sprva govorili, da sta skupaj le za krinko, in celo ugibali, ali ni lepi Hauser v resnici gej), sta lahko brez skrbi zaživela svojo ljubezensko pravljico. Številne romantične trenutke so od takrat, ko sta priznala zvezo, lahko spremljali tudi njuni oboževalci. Še letos poleti sta z romantičnimi posnetki z morja poskrbela, da je ob pogledu na čedni in zelo zaljubljeni par marsikdo občudujoče zavzdihnil. A podrobni opazovalci so že zaslutili težave v raju.

Potem ko je Jelena na svojem družabnem omrežju objavila posnetek poljubljanja s svojim dragim na napihljivi blazini, je on na svojem instagramu objavil skoraj enako fotografijo, na kateri pa mu družbo ni delala Jelena, ampak pes! Glede na to, kako se je razpletlo, je bil to nemara že tedaj nekakšen napol duhovit namig mednarodno priznanega, uspešnega glasbenika, da do svoje izbranke ne čuti kot ona do njega.