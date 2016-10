Po incidentu na letalu Brad Pitt in sin iz oči v oči

Po več kot mesecu dni, ki je minil od incidenta na letalu, ko sta se sprla Brad Pitt in njegov najstarejši sin Maddox (15), je zvezdnik obiskal svojega posvojenca, poroča spletni portal TMZ.

Viri blizu Angelini so povedali, da sta se Brad in Maddox srečala v sredo, in sicer v navzočnosti družinskega terapevta. Brad naj bi ostalih pet otrok obiskal pred tem, srečanje z Maddoxom pa naj bi bilo ključno za vso družino.

Ameriški mediji še poročajo, da sta se Angelina in Brad dogovorila za skupno skrbništvo, in sicer naj bi otroci živeli pri njej, oče pa jih bo obiskoval. Viri še pravijo, da Angelina, čeprav se zagreto pripravlja na ločitev, želi, da bi otroke vzgajala skupaj z Bradom.