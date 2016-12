Po hčerini smrti od žalosti izgubila glas

Starši umrejo pred otroki. Tak naj bi bil naravni cikel, toda valižansko pevko Shirley Bassey je pred tremi desetletji vseeno doletela najhujša stvar, ki lahko zadene starše. Pokopati je morala najmlajšo hčerko, tedaj komaj 21-letno Samantho, katere truplo so našli lebdeti na gladini reke Avon. Najverjetneje nesreča, morda pa samomor, so tedaj trdili detektivi, česar pevka ni sprejela vse do današnjega dne. Kot se z njeno smrtjo tudi nikdar ne bo sprijaznila, čeprav sta začetni šok in neutolažljiva žalost v minulih desetletjih zbledela. A sta tedaj, ko sta bila še najbolj surova in sveža, užaloščeni materi zavezala grlo. Dobesedno, saj je pevka po katastrofalni vesti leta 1985 za pol leta izgubila glas, ki se ji je vrnil šele po intenzivnem, večmesečnem delu z glasovnim terapevtom.



Marsikateri glasbeni ustvarjalec svoje srčne bolečine prelije v glasbo, ki se dotakne ljudskih src, njemu pa pomaga počasi prebolevati izgubo. Nanj deluje skoraj katarzično, po čemer je vsekakor hlepela tudi Shirley, ne vedoč, kako se spopasti z nepojmljivo izgubo. »Bila sem uničena. Strta. Zaprla sem se v hišo, se od vsega in vseh osamila. Sama sem ždela v njej vsaj teden dni. Nato pa me je nekega jutra prestrelila misel, da se moram, zaradi sebe, vrniti na oder, saj me to ubija. Nisem bila več prepričana, kaj bi lahko storila sama s seboj,« priznava zvezdnica, ki je v upanju, da bo s petjem ubežala bolečini, zakorakala na oder. Glasba je začela igrati, odprla je usta – a iz nje ni prišel niti en sam samcat ton. »Peti bi morala naslovno pesem iz filma o Bondu, Goldfinger. A ko sem odprla usta, ni prišlo iz mene nič. Bila sem kot nema.«



Ko se oziramo nazaj, marsikdaj sprevidimo, da smo v nekih okoliščinah ravnali narobe. In tudi Basseyjeva danes ve, da vrnitev na odre ni bila rešitev za njeno žalost. »Tedaj bi morala ostati doma, se povsem predati žalosti in jo nekako spraviti iz sistema, jo izjokati. Namesto tega pa sem se je poskušala znebiti s petjem,« pravi in dodaja, da je nema ostala, ker je zaradi bridkosti verjetno pozabila dihati ter jo je zajela panika. Ta neuspeli poizkus pa ji je tako škodoval, da je nato potrebovala pomoč glasovnega terapevta. »Šest mesecev sploh nisem mogla peti. Nato pa me je v roke vzela glasovna terapevtka Helena Shenel, s katero sem delala vaje za krepitev glasilk. In po kakšnem letu se mi glas ni le povrnil, pač pa sva odkrili, da grem pri petju lahko še precej više. Za oktavo! Nikoli dotlej nisem zadela tako visokih tonov kot tedaj,« pravi Shirley, ki bo Shenelovi večno hvaležna. Ne le ker se je z njeno pomočjo lahko spet vrnila na odre, pač pa predvsem zato, ker si je tako zacelila dušo.



Policija še enkrat odprla primer



Nemudoma po Samanthini nenadni in nepričakovani smrti je policija menila, da si je morda sama vzela življenje s skokom z mostu v reko. A da gre verjetneje za nesrečo – sploh ker je pred usodnim avgustovskim dnem pred 31 leti več dni veseljačila in popivala. Svoje pa je nato dodal še mrliški oglednik, da je smrt »povzročil šok ob nenadni potopitvi in da ni nikakršnih dokazov, da bi lahko šlo za zločin«. Česar Shirley ni sprejela. »Nikoli nisem verjela, da bi lahko bil samomor. Če bi skočila z mostu, bi si polomila kosti, a zlomila si ni niti ene, še modric ni imela. Poleg tega v njenih pljučih ni bilo vode. A ko se kdo utaplja, pogoltne vodo. To me že vsa ta leta preganja,« je razmišljala zvezdnica še pred sedmimi leti. »Če ni imela ničesar polomljenega, kje, od kod je padla? In če ni padla z mostu? Moja domišljija ob tej misli podivja.« Le leto pozneje, leta 2010, so na plan pricurljale nove informacije. Namigi, da bi bila Samantha lahko žrtev obsojenega morilca Michaela Moffata, ki je leta 2001 umoril svoje tedanje dekle Penny Beale. Morrat naj bi se namreč pred umorom Penny bahal, da je imel prste vmes pri zvezdničini smrti, in ko je družina nesrečnice to vest pred šestimi leti razkrila, je policija vnovič odprla primer Samanthine smrti. A je bil po koncu preiskave zaključek isti kot leta poprej. Smrt je bila nesreča, za kakršno koli kriminalno dejanje pa ni nobenih sledi ali dokazov.