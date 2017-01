Po enem zakonu mu je razpadla še zaroka

V 90. letih prejšnjega stoletja, ko je s kinouspešnicami, kot sta Vem, kaj ste zakrivili prejšnje poletje in Podle igre, zajahal val slave, bi Ryan Phillippe moral brsteti od sreče in samozavesti. Sploh ko je leta 1999 po dvoletni romanci pred oltar popeljal hollywoodsko ljubljenko Reese Witherspoon. A vendar je bil za filmskega lepotca to čas, ko so ga v notranjosti preganjali nemir in oblaki depresije. »Danes sem v boljši koži kot v mlajših letih, bolj sem pomirjen s seboj,« pravi Phillippe, ki jih je jeseni dopolnil 42. In se je vsa svoja dvajseta in trideseta boril z depresijo.



Vedno je bil čustven



Za igralca je verjetno pomembno, da zna v vsakem trenutku stopiti v stik s čustvi, pozitivnimi in negativnimi, ter jih prevesti na veliko platno. A kot je to morda dobro za svet umetnosti, tako se lahko povečana občutljivost zaje v njegovo zasebnost, da vse občuti močneje kot tisti, v katerih ne utripa umetniška žilica. »Občutljiv sem. Močno empatičen. To sem vselej bil in se nikdar ne bo spremenilo. A včasih se z vsemi čustvi, ki so bila v meni, nisem znal spopasti, pa sem zapadal v depresijo. Bil sem precej temačen in negativno naravnan,« priznava igralec, ki se je podal na osebnostno popotovanje, na katerem se je poglabljal v knjige o osebnostni rasti, poskušal samega sebe spoznati do obisti. Vse dokler se ni naučil spopasti z vsem, kar mu življenje meče na pot in iz tega izvleči najboljše. »Verjetno sem previdnejši, bolj premišljeno sprejemam odločitve in poskušam razumeti, čemu se za nekaj odločim in kaj čutim. To je ključ do vsega,« še dodaja igralec, ki se je vmes za nekaj časa skoraj v celoti poslovil od televizijskih in filmskih kamer, v prvi vrsti zaradi otrok.



Spet sam



V zakonu z Reese, ki je po mističnih sedmih letih skomin razpadel, sta mu na svet privekala danes 17-letna Ava in štiri leta mlajši Deacon. Pred petimi leti je še povsem nepričakovano zakorakal na pot očetovstva še v tretje, ko je njegova nekajmesečna romanca z Alexis Knapp obrodila sadove – za kar je izvedel šele po razkroju njune ljubezni. A se je vendar v očetovstvo vrgel z obema rokama in nogama. »Z otroki, dokler so bili še majhni, sem želel biti, kolikor je bilo le mogoče. Nisem hotel zamuditi njihovih začetkov odraščanja. Zdaj sta Ava in Deacon že v najstniških letih, tako da ne občutim več toliko pritiska in krivde, če me ni nenehno ob njiju in sem spet lahko začel uživati v igri.« In če se je spet utiril v igralske tirnice, tako je spet pripravljen na novo ljubezen, morebiti celo na vnovični sprehod pred oltar. Četudi, vsaj za zdaj, še ni našel prave. Kljub temu, da je še pred nekaj meseci verjetno mislil, da mu je prihodnost namenjena s Paulino Slagter, v objemu katere se je grel minulih pet let. A sta novembra po 10 mesecih zaroke zakorakala po ločenih poteh. »V vsakem razmerju so vzponi in padci, a čez nič še nisem naredil križa. Odprt sem za vse, kar mi bo prineslo življenje.« Pridal je, da si bo vsaj trenutno vzel malce predaha od romantičnih sfer in se posvetil drugim izzivom, ki gotovo čakajo nanj za naslednjim vogalom. »Veselim se tega, kar mi bo prinesel jutrišnji dan. Ogromno je namreč tega, česar še nisem doživel, česar še ne znam in česar še nisem videl. Življenje je razburljiva pustolovščina!«