Po enajstih letih vsak svojo pot

Poročni certifikat še ne zagotavlja uspešnosti in dolgoročnosti zveze, vsako ljubezen je namreč treba negovati. V to sta trdno verjela Naomi Watts in Liev Schreiber, ki sta še nedavno svetu kazala sliko trdne, ljubeče unije, ki sta jo v enajstih letih okronala z otrokoma, a nikoli s sprehodom pred oltar. »Bolj skupaj, kot sva, ne bi mogla biti. Za to ne potrebujeva nobenega papirja,« je pred časom dejala lepotica, ki pa vendar ni kategorično zanikala možnosti, da se lepega dne vendar ne zbudita z mislijo, da bi dahnila še usodni da. Kar pa se ne bo zgodilo, saj sta si zdaj pomahala v slovo.



Udarilo jo je skoraj kot strela z jasnega. »Ne vem, ali je šlo za ljubezen na prvi pogled, a vsekakor je med nama od prvega trenutka vladala močna želja drug po drugem. Vsekakor sva se zavedala prisotnosti drug drugega,« je spregovorila o vsakoletnem razkošnem plesu v maskah v Metropolitanskem muzeju umetnosti izpred 11 let, ko je trčila ob zvezdnika. »Strahovito me je privlačil. Postaven je, možat. Že od nekdaj so mi všeč močni moški, a njegov pogled in glas...« Vedela je, da ne smeta zgolj oditi v noč, vsak v svojo stran, ne da bi si prej izmenjala telefonski številki. »Običajno sem čakala, da moški naredi prvi korak, a on ga ni naredil. Toda ob njem sem bila neverjetno, zame neznačilno korajžna. Ko je odhajal, nisem mogla dopustiti, da bi minilo nekaj let, preden bi se spet naključno srečala. Kar ustrelila sem, ali želi imeti mojo številko.« Kar ga je nasmejalo. Že pet minut pozneje pa ji je poslal sporočilo, ali gresta na pijačo. Kar je bil začetek njune ljubezenske zgodbe. No, skoraj, saj se je začela naslednje jutro, ko sta skupaj zajtrkovala. »Nekaj tednov sva se nato le klicala in si pisarila, dokler nisem našla izgovora, da sem iz Los Angelesa odšla v New York. Drugo pa je zgodovina.«



Po treh skupnih letih jima je na svet privekal sin Alexander. Dve leti pozneje se mu je pridružil bratec Samuel. Liev pa je o Naomi govoril kot o ženi. Pa vendar naj bi – tako vsaj nekateri viri – v njunem odnosu zdaj že nekaj časa škripalo. Tako glasno, da sta sklenila čez ljubezen narediti križ. »V minulih mesecih sva spoznala, da je za najino družino najboljše, če se razideva,« sta objavila in pridala, da se še vedno ljubita, ostajata prijatelja in z vznemirjenjem začenjata novo poglavje v življenju. Poglavje, v katerem bosta igrala vlogi prijateljev in staršev.