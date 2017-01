Po dveh otrocih je še prvič rodila

Sanjala je o veliki in bučni družini. O morda šestih malčkih, čeprav je velikopotezne sanje nato oklestila na tri ali štiri kratkohlačnike. Spodnjo mejo je hollywoodska zvezdnica Katherine Heigl zdaj tudi dosegla. Že v dneh pred božičem, saj se je 20. decembra lani njenima hčerkama Nancy Leigh in Adalaide Marie Hope pridružil bratec Joshua Bishop. Že tretji otrok za blondinko in njenega moža Josha Kelleyja, a hkrati prvi, po katerem se pretaka njuna kri.



Po dveh posvojitvah presenečenje



Še preden se je lepotica leta 2007 zaobljubila srčnemu izbrancu, je ta vedel najmanj dvoje. Prvič – skupaj se bosta vselila šele po poročnih zaobljubah, saj je Heiglova želela nekaj, s čimer bi se obdobje zmenkov in dvorjenja razlikovalo od zakonskega življenja. In drugič – njegova ljubljena si želi otrok, a hkrati želi najmanj prvega posvojiti, saj je tudi sama prek posvojitve dobila sestrico Meg. »Moja sestra je Korejka. In želela sem si družine, ki bi bila podobna tej, iz katere izhajam,« je dejala in leta 2009 resnično začela ustvarjati lastno družino, ki je odsevala tisto, v kateri je odraščala. Z Joshem sta posvojila devetmesečno korejsko deklico Nancy, tri leta pozneje pa sta pod streho vzela še ameriško siroto Adalaide in jo naredila za svojo hčer. Do popolne slike družinske idile ji je manjkal še en otročiček. In četudi sta z Joshem načenjala tudi temo bioloških otrok, se je še lani nagibala k posvojitvi številka tri, deloma tudi ker ni vedela, ali ji je nosečnost pri 37 letih sploh namenjena. »Z Joshem sva tehtala med posvojitvijo in nosečnostjo, če bi ta bila mogoča. A ker še nikoli nisem bila noseča in ker me je ginekolog opomnil, da sem za prvo nosečnost v že zelo zrelih letih, nisem vedela, a je sploh še mogoče, da zanosim,« je priznala, ko ji je domači test za nosečnost pripravil nepričakovano in velikansko presenečenje. Pod srcem ji raste novo življenje! »To je neverjetno vznemirljivo obdobje za mojo družinico, polno upanja, pričakovanja in hormonov. No, vsaj slednji preplavljajo mene, upam pa, da vsi okoli mene uživajo v tem,« je junija delila radostno vest, njen predstavnik pa je še pridal, da zvezdničini hčerki komaj čakata na mlajšega bratca ali sestrico.



Za krofe bi tudi ubijala



Katherine je sicer že dvakratna mamica, pa vendar je radosti nosečnosti okušala v prvo. »Že prej sem težko našla motivacijo za telovadbo, zdaj pa je to še vsaj desetkrat težje,« je priznala minulo jesen, čeprav je vedela, da je dobra telesna pripravljenost dobra tako zanjo kot za dojenčka, ki ga je še nosila pod srcem. Sploh ker je v devetih mesecih pričakovanja ni skominalo po klasičnih kislih kumaricah, ampak po hitri in nezdravi prehrani. »Težko se ji upiram, sploh krofom. Zato sem si postavila omejitev – en krof na teden!« Z dodatkom, da se je za tisti en krof pripravljena boriti na nož, če bi ji ga kdo poskušal odtegniti.



Hčerka ali sinček? To je bilo vprašanje, na katero zvezdniški parček ni poznal odgovora. A je Josh vendar priznal, da bi, če bi lahko izbiral, morda malce raje imel sina. Zgolj da bi se razmerje med spoloma v hiši malce uravnovesilo. In želja se mu je uresničila, saj je v iztekanju lanskega leta postal očka fantiču. Zato se novopečeni starši zdaj sprašujejo, v kakšnega človeka se bo mali razvil. Sploh ob dejstvu, da sta si Nancy in Adalaide različni skoraj kot dan in noč. Starejša naj bi se – tako o svojih malčicah žgoli Katherine – namreč vedla kot pubertetniška trinajstletnica in ne kot osemletni deklič. Jezikava je in samozavestna. Mlajša sestrica, štriletna Adalaide, pa je precej fantovska in obsedena z žuželkami, saj najraje po zemlji brska za črvi.