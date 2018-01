Po Črnem blisku bo usekal še Črni panter

Ljubitelji napetih, z akcijo nabitih filmov, ki se sučejo okoli superjunakov z nadnaravnimi močmi, že nestrpno odštevajo ure do 16. januarja, ko bo na male zaslone televizijske mreže CW privršal prvi temnopolti junak, Črni blisk. Ta bo kot že njegova literarna različica, ki jo je leta 1977 ustvaril stripovski mojster Tony Isabella, oral ledino in malce zmešal štrene ustaljeni praksi filmov o superjunakih.



Pri Marvelu vse pogosteje uvajajo tudi temnopolte superjunake.

Superjunaki so mladi, močni in beli. No, takšna je prevladujoča predstava množic, četudi se je prvi temnopolti superjunak, lik Črnega panterja, v stripih prvič pojavil že leta 1966, dobro desetletje pozneje pa se je v bujni Isabellovi domišljiji rodil Črni blisk. V zgodovino se je zasidral kot prvi temnopolti stripovski junak, ki ni več stal v senci stranske vloge, temveč je dobil svoj strip in glavnino pozornosti. Temu primerno bo Črni blisk prvi temnopolti superjunak kot osrednji lik filmske adaptacije – čeprav bo že nekaj mesece pozneje, menda poleti, iz sveta Marvelovih stripov skočil na velika platna tudi Črni panter.



Ni šlo mimo neopazno, da se pri Marvelu trudijo v svoj nabor superjunakov vnesti raznolikost, čeprav ta pri oboževalcih tega žanra ne naleti vselej na posluh in odobravanje, saj so nekateri malce skočili v zrak, ko so se, sicer le v obrobnih vlogah, začeli pojavljati temnopolti zvezdniki. Denimo Idris Elba v filmski franšizi Thor ali Michael B. Jordan v Fantastičnih štirih. Toda Črni blisk ne bo v središče postavil le temnopoltega Cressa Williamsa v vlogi Črnega bliska, ki lahko proizvaja elektriko in z njo manipulira. Ob njem sta tudi njegovi hčerki Anissa v podobi Nafesse Williams in Jennifer s stasom in obrazom Chine Anne McClain.



Do premiere nas loči še nekaj dni, a ustvarjalci serije, ki bo verjetno vsaj malce razburkala gladino, so za tiste, ki jo že nestrpno pričakujejo, pripravili manjšo poslastico. Razkrili so Anissino podobo v tesno prilegajočem se kostumu v zlati in črni barvi in z očali v istih barvah. Kostum, gotovo primeren za njen junaški alter ego Thunder (Grom). Pri tem je zvezdnica malce izzivalno in razkrivajoče čivknila, ali je svet sploh pripravljen nanjo. »Ste pripravljeni na temnopolto in lezbično superjunakinjo?«