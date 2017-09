Po civilni še cerkvena

Luksemburška princesa Marie-Gabrielle in Antonius Willms sta se civilno poročila že maja, zdaj pa sta imela še cerkveni obred, in sicer v cerkvi v španski Marbelli. Zakonca sta takole pojasnila, zakaj sta za cerkveno poroko izbrala prav Marbello: »Všeč nama je bila ideja, da se bova poročila na kraju, v katerega se bova nenehno vračala.«

Poroke se je udeležilo kakih tristo gostov in družinskih članov, bila sta seveda veliki vojvoda in vojvodinja, pa prestolonaslednik veliki vojvoda in vojvodinja, princ Félix in princesa Claire, princ Louis in njegova sinova, princa Gabriel in Noah, princesa Alexandra, princ Nikolaus in princesa Margaretha iz Liechtensteina, bavarski princ Konstantin, belgijska princ Amedeo in princesa Elisabetta ter mnogo drugih.

V poročno obleko oblikovalca Caprila je bilo všitih 10.000 kristalov swarovski in 5000 cvetov.

Princesa Marie-Gabrielle je nosila belo poročno obleko oblikovalca Lorenza Caprila, v katero je bilo všitih kar 10.000 kristalov swarovski ter 5000 cvetov. Po cerkvi jo je do oltarja spremil oče Jean. Princesa Marie-Gabrielle je najstarejši otrok in edina hči luksemburškega princa Jeana in njegove nekdanje žene Hélène Vestur. Princ Jean je drugi sin Jeana, velikega vojvode Luksemburga, in princese Joséphine-Charlotte Belgijske in mlajši brat Henrija, velikega vojvode Luksemburga. Pravici do nasledstva se je odrekel leta 1986. Antonius Willms je sin Haya Wilmsa in grofice Marie Theresie von Goëss. Rodil se je v Atlanti v ameriški zvezni državi Georgii, nekaj let pa je živel v Luksemburgu, kjer je delal njegov oče. Zdaj z Marie-Gabrielle živi v Nemčiji, v Münchnu.