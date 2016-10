Po četrtem infarktu zapustil tretjo ženo

Bližina smrti te predrami, da znova ovrednotiš svoje življenje. Očitno je 67-letni Rick Parfitt, kitarist legendarne britanske zasedbe Status Quo, presodil, da je njegovemu zakonu z Lyndsay dokončno odklenkalo. Zakonca že nekaj let pestijo težave, a sta jih zavoljo otrok potiskala vstran z upanjem, da bosta razprtije prej ali slej razrešila. No, Rick je tri mesece potem, ko je bil sredi junija zaradi močnega srčnega napada nekaj minut klinično mrtev, spoznal, da zanj in Lyndsay ni prihodnosti. »Dovolj imam,« naj bi ji dejal in odkorakal iz njenega življenja. Zakon je končal precej neosebno, celo strahopetno, saj ji je o koncu povedal kar po telefonu. Menda se bo odselil že ta konec tedna.



Pravijo, da gre v tretje rado, vendar ne pri zvezdniku – po vodi je namreč splaval tudi njegov tretji zakon. Najprej se je izjalovilo z Marietto Boeker, ki jo je pred oltar popeljal leta 1973, obstal pa ni niti njegov drugi zakon z mladostno ljubeznijo Patty Beedon, ločila sta se 2005. po 17 skupnih letih. Leto zatem se je rocker poročil z Lyndsay Whitburn – kljub prisegi, da je poizkuse zakonskega življenja končal za vedno. Morda bi se tega moral držati.



Novico o koncu ljubezni je potrdila tudi svetlolaska, a o vsem, kar je pripeljalo do njunega zatona, molči, čeprav naj bi v njej kar vrelo. »Razjarjena je. Skrbela je zanj in poskušala urediti njuno nezavidljivo finančno stanje, že v naslednjem trenutku pa jo je dal na čevelj,« je razkril vir in dodal, da je bilo njuno razmerje že dolgo razburkano. »Lyndsay je čisto na tleh in grozno ranljiva. Z Rickom ne govorita več. Skrbi jo, kako ji bo šlo denarno. Ob vsem je ostala sama tudi v skrbi za osemletna dvojčka, skrbeti pa mora še za ostarelo mamo, ki je zelo krhkega zdravja.«



Penzija 685 evrov?



Poročila sta se leta 2006 in ljubezen okronala z rojstvom dvojčkov Tommyja in Lily, a vendar je nad njima vseskozi visela senca Parfittovih divjih rockerskih dni. »Če živiš po pravilih rock'n'rolla, ti življenje prej ali slej izstavi račun,« je pred časom dejal glasbenik, ki so mu zdravniki leta 1997, ko je zaradi srčnega napada dobil četverni bypass, dejali, da se lahko, če ne neha piti, kaditi in jemati mamil, že v naslednjem trenutku zgrudi in umre. Telo ga je nato še dvakrat opozorilo, srčna napada je doživel še leta 2011 in 2014. Iz objema smrti se mu je uspelo izviti tudi junija, ko je zaradi silovitosti vnovičnega napada »za nekaj minut klinično umrl, kar pa je na njem pustilo sledi, blažje kognitivne težave, zaradi katerih še vedno prejema nevropsihološko pomoč«. Tako trdi menedžer njegove skupine Simon Porter. Parfittove zdravstvene težave, združene s skoraj praznim bančnim računom, naj bi počasi razžirale tudi njegov zakon. In ga zdaj dokončno razžrle.



Zvezdnikov predstavnik je povedal, da se je Rick znašel v zasebno in poklicno težkem obdobju in da v življenje vnaša nekatere korenite spremembe, saj se želi spet postaviti na noge. Posvetil se bo predvsem skrbi za zdravje in dvojčkoma.



Njegov menedžer pa je zanikal govorice o denarnih težavah. »Trditve, da živi s 685 evri pokojnine na mesec, niso pravilne. Kot tudi ne drži, da naj bi za helikopterski prevoz iz Turčije, ko je med junijsko turnejo doživel srčni napad, plačala njegova žena. Stroške njegovega zdravljenja je prevzel bend – sam sem poravnal račune.«