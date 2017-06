Po četrt stoletja je spet zbolela za rakom

Bolel jo je ledveni predel križa. Te ostre bolečine je bila Olivia Newton-John že vajena, saj se že dolgo spopada z išiasom, da se je odločila za preverjen recept. Počitek. »Moram si vzeti čas zase, počivati ter se spopasti s tem bolečim stanjem,« je na začetku maja sporočila oboževalcem, ki jih je zbodla rahla bodica razočaranja, saj je zaradi zdravstvenih tegob odpovedala nekaj koncertov. Zdaj pa je odpovedala še vse poletne koncerte po ZDA in Kanadi, saj so ji zdravniki, na katere se je obrnila, ker bolečine v hrbtu nikakor niso jenjale, razkrili grozljivo novico. Smrtonosni rakav vrag, ki je četrt stoletja miroval, se je vrnil. Z okrepitvami! Kajti medtem ko je zvezdnica raka na dojkah prvič premagala leta 1992, se je ta zdaj vrnil, zaznali pa so ga šele, ko se je s prsi že razširil do križa.



V avstralski zvezdnici se skriva delček njenega najslavnejšega filmskega lika ljubke, optimistične Sandy iz Briljantine, ki je leta 1978 zasijala z velikih platen in obnorela svet. Čeprav je v zahrbtnem raku na dojkah, ki so ji ga zdravniki prvič odkrili pri njenih 43 letih ter ji je vzel del dojke, le stežka najti kaj dobrega, igralka svoje bolezni ni zgolj izkoristila za boljši jutri, ampak se je tudi naučila lekcije ali dveh. Postala je namreč ena najbolj gorečih podpornic boja proti raku, ki je – med drugim – v Melbournu ustanovila zdravilišče za rakave bolnike in raziskovalno središče, naučil pa jo je tudi sočutja in ji razkril, da je ženska ogromno več kot zgolj njene obline. »Mastektomija, tudi delna, je izjemno čustven proces, precej bolj kot telesno razliko sem občutila njen vpliv na čustveno stanje. Ogromno žensk namreč zmrazi od groze, spopadajo se s težkimi, negativnimi čustvi, ko izgubijo dojko, saj ženstvenost v veliki meri enačimo s prsmi. A dejstvo je, da smo ogromno več kot le naše dojke, smo vsota vsega, celostne osebe,« je dejala pred desetletjema. Četudi je priznala, da je tudi njo, ko je izvedela za napovedano mastektomijo, od tesnobe močno stisnilo. »Prevzela me je živa groza. Na noč, ki je sledila napovedi operacije, očesa sploh zatisnila nisem. Zato sem odšla v dnevni prostor, sedela v temi in pustila, da me preplavlja strah. Prepričana sem že bila, da se je rak razlezel po vsem telesu. A po nekaj tednih čustvenega vrtiljaka sem se umirila, spet sem zaslišala svoj notranji glasek, da bo še vse v redu.« In bilo je. Vsaj po operaciji in nadaljnjih 25 let. A se je rak zdaj vrnil in zvezdnici napovedal vnovično bitko na življenje in smrt.



Za nič kaj lepo diagnozo je komaj dobro izvedela, a je že sestavila bojni načrt. Odpovedala koncerte in se z zdravniki in naravnimi terapevti dogovorila, kakšen je najboljši potek zdravljenja. V melbournskem zdravilišču za rakave zdravnike, ki nosi njeno ime, bo opravila vrsto velnes terapij, čaka pa jo tudi terapija z obsevanjem. »Kar je mislila, da so težave z išiasom, se je izkazalo za raka na dojkah, ki se je že razširil na ledveni predel. Zdravila jo bo skupina zdravnikov v zdravilišču in raziskovalnem središču Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre. Prepričana je, da bo bolezen premagala in se še v tem letu vrnila na glasbene odre, boljša in bolj čila kot kdaj prej,« je v njenem imenu spregovoril predstavnik. Čeprav se svetlolaska zaveda, s kako močnim nasprotnikom se bojuje, saj je leta 2013 zaradi agresivnega raka na možganih izgubila starejšo sestro Rano.