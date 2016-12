Po 34 letih konec zakona in boj  za 132 milijonov €

Vsak par, ki je skupaj že desetletja, prej ali slej naleti na težave. Danny DeVito in Rhea Perlman, ki ju ljubezen povezuje že 45 let, pri tem nista nobena izjema. Med dolgoletno zvezo, ki sta jo pred 34 leti okronala s poroko in nato rojstvom treh otrok, sta imela kopico težav, ki pa sta jih vendar vselej prevetrila. »Moj možek,« je komedijantka še nedavno naslavljala svojega ljubljenega, a zdaj, štiri leta po tem, ko sta se nazadnje začasno razšla, jima je menda dokončno odklenkalo. »Danny in Rhea sta se že večkrat razšla in se nato spet pobotala. A tokrat, se zdi, za njiju ni več rešitve,« je razkril vir in pridal, da naj bi že dlje živela ločeno, več kot verjetno je na mizi tudi možnost ločitve.



Magnet za ženske



Ljubezen ju je daljnega leta 1971 udarila kot strela z jasnega. Rhea je, tedaj ko ga je še kot anonimnega igralca prvič uzrla na broadwayskem odru, v njem nemudoma prepoznala sorodno dušo. In Danny očitno v njej, saj sta nato pretekla le dva tedna in že sta zaživela pod skupno streho. Navsezadnje sta govorila isti jezik – jezik humorja, sarkazma in cinizma, s katerim se nista zgolj prebila med filmske veljake, temveč ju je tudi v trenutku povezal v skoraj nerazdružljivo dvojico. A sta nato še s poslednjim korakom, poroko, vendar čakala še dolgih 11 let. Da sta spoznala vse plati drug drugega in se prepričala, da sta si v resnici usojena. A pri tem sta se malce zmotila. Rhea namreč ni računala na moževo spogledljivo naravo, ki se ji ni znal upirati. »Danny je lahko pravi osvajalec. Ob tem, da je v Hollywoodu postal veliko, pomembno ime, kar s pridom izkorišča. Brezsramno izkorišča svojo slavo pri tem, ko nagovarja mlade igralke, ki si v tem poslu želijo uspeti,« je izdal vir. Pri tem naj ne bi le opletal z besedami in pogledoval za drugimi, Rhea pa je njegovo tekanje za krili pogosto spregledala, predvsem zavoljo njunih otrok.



Vrgla ga je iz hiše



Pred leti sta, najsi je v njunem zakonu škripalo ali ne, na prvo mesto postavljala otroke. Toda danes 33-letna Lucy, dve leti mlajša Grace in še dve leti mlajši Daniel so odrasli in Perlmanova ni več mogla in hotela prenašati moževe nezvestobe. Ničkolikokrat naj bi jo zavoljo zabavanja z mladimi igralkicami pustil na cedilu, oprijel se ga je tudi sloves, da na snemanjih ljubimka s soigralkami, zaradi česar je Rhei pred štirimi leti prekipelo in ga je vrgla iz hiše. »Dovolj ji je bilo. Vrh glave je imela njegovega vedenja in skokov čez plot, hotela je ločitev.« A jima je vendar, ko jo je rotil, naj mu da še eno priložnost, uspelo prebroditi tudi to krizo, največjo v njunem zakonu. Do sedanje, ko naj bi prišla do točke brez vrnitve.



Že lani sta skrivaj prodala 28-milijonski dvorec na Beverly Hillsu. Zdaj pa naj bi bila tik pred tem, da pošljeta na trg nepremičnin tudi hišo v Malibuju, ki sta jo nedavno razkazovala v arhitekturni reviji Architectural Digest. »Zvezdniki tej reviji pogosto odprejo vrata, ko so pred tem, da prodajo hišo. To je namreč najboljša možna reklama,« je povedal vir. Vse to naj bi se dogajalo kot del priprav na ločitev, po kateri bosta morala razdeliti njuno 140 milijonov dolarjev (132 milijonov evrov) težko premoženje. »Že dlje živita ločeno in očitno bo pri tem ostalo. Ničesar sicer še nista javno razkrila, zaradi otrok, a Rhea je spoznala, da se Danny ne bo spremenil. Tako ne more več, čeprav ga ima še vedno rada.«