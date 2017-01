Po 22 letih se ločuje

Zadnji dve leti je ameriški igralec Cuba Gooding Jr. živel med dvema svetovoma, a hkrati v nobenem. Uradno je bil še vedno poročen, a z ženo Saro Kapfer že od aprila 2014 nista živela skupaj. Še več – poleti tistega leta je njegova ljubezen iz srednješolski dni, ki mu je v dveh desetletjih zakona povila tri otroke, vložila zahtevek za ločitev. Diplomatsko zaradi nepremostljivih razlik. Ki jih v minulih dveh letih očitno nista mogla zgladiti, saj je oskarjevec njunemu ločenemu življenju zdaj očitno pripravljen spisati epilog. Odločen obrniti nov list je zdaj namreč vložil ločitveni zahtevek.



Bobu vendar rekla bob



Čeprav sta se spoznala v hormonskih najstniških letih, sta očitno vedela, da sta si namenjena in po sedmih letih romance, med katero sta se spoznala do obisti, leta 1994 zakorakala pred oltar. »Živel sem s štirimi ženskami – srednješolko, študentko, nevesto in materjo, vse pa so skrite v Sari in v vsako sem se zaljubil. Pravi srečko sem. In čeprav bi jo včasih najraje zadavil, me kar prenaša,« je malce pred usodnim 2014., ko je v njunem zakonu razneslo bombo, navdušeno pripovedoval zvezdnik. Tedaj še ne vedoč, da ima tudi Sara mejo, prek katere ne more. Kajti medtem ko je vzela v zakup, da bodo kot družina pogosto za dlje ločeni, saj je Cuba zaradi snemanj in gledaliških predstav obredel svet, in je prenašala njegovo menda vse pogostejše nagibanje steklenice, mu je, ko je prestopil vse meje, postavila ultimat: da si poišče pomoč zaradi odvisnosti od alkohola in obvladovanja vročega temperamenta. V kar je privolil, a obljubo prelomil. In morda je v tem grmu tičal zajec, da je spakirala, zahtevala skupno skrbništvo nad tedaj še mladoletnima Masonom in Piper ter preživnino.

