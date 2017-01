Po 18 letih prijateljstva čakata skupnega otroka

Včasih imamo tisto pravo tik pred nosom, a smo preveč slepi, da bi to sprevideli. S čimer bi se verjetno strinjala Laura Prepon in Ben Foster, ki se poznata že od najstniških let. Že dolgih 18 let se med njima namreč razvija prijateljstvo, a vendar se jima še pred pol leta ni niti sanjalo, da sta drug drugemu manjkajoča polovica. »Srečna sem. On je ljubezen mojega življenja!« pa je nato spoznala lepotica, ki ji je Foster oktobra nataknil zaročni prstan. Čeprav sta si naklonjenost priznala menda komaj nekaj mesecev prej. Zdaj pa je njuna kratka, a hkrati dolga ljubezen že obrodila sad, saj naj bi v zvezdničinem trebuščku raslo novo življenje.



V ljubezni je gledala v napačno smer. Sedem let, do 2007., je namreč ljubimkala s Christopherjem Mastersonom, bratom svojega soigralca iz serije Oh, ta sedemdeseta. Nato si je leto po propadli romanci poiskala malce utehe v objemu stanovskega kolega Scotta Michaela Fosterja, s katerim sta leta 2013 zakorakala po ločenih poteh. A čeprav je bil ves ta čas stalnica njenega življenja Ben, ga nikoli ni videla skozi romantična očala, v njenih očeh je bil zgolj prijatelj. Kot je tudi on v Lauri videl le prijateljico, medtem ko je ljubezen svojega življenja iskal pri starejših ženskah. In jo, tako je vsaj mislil, leta 2012 našel v 15 let starejši Robin Wright, bivši ženi Seana Penna, ki ji je omreženi Ben po dobrem letu romance že nataknil zaročni prstan. Po slabem letu mu ga je vrnila, a nekaj mesecev pozneje spet vzela nazaj, dokler nista očitno nesojena ljubimca predlansko poletje že v drugo razdrla zaroke in dokončno zakorakala po ločenih poteh. A verjetno je bilo tako zapisano v zvezdah. Končno sta bila tako Laura kot Ben namreč sočasno samska, da sta nato lani sprevidela resnico. Da ju veže več kot le platonsko prijateljstvo.



Kupidova puščica naj bi ju zadela lansko poletje, ko sta razmerje prestavila v višjo prestavo in se oktobra zaročila. Čeprav se o datumu poroke še nista uskladila. »Ravno dobro sem končala en film, Ben pa ima dva projekta komaj v načrtu. Usklajevanje najinih urnikov je prava norišnica,« je povedala lepotica, čeprav jo še za odtenek bolj skrbi sestavljanje seznama svatov. »Želiva si majhno poroko, v krogu najbližjih. A hkrati imava množico tistih, ki so nama pri srcu. In naj zveni še tako čudno, lista svatov ni nepomembna stvar, marsikomu se lahko zameriš.« Čeprav bo te skrbi zdaj verjetno postavila na stranski tir, saj se je na vrh seznama prioritet prebilo nekaj novega. Malček, ki ji raste pod srcem. In čeprav zaljubljenca z besedami srečne vesti še nista potrdila, so bila njuna dejanja več kot zgovorna. Na filmskem festivalu Sundance igralka namreč ni mogla več skrivati precej bolj zaobljenega trebuščka, zavrnila je tudi vsak kozarec šampanjca, Ben pa se je je vseskozi držal skoraj kot klop in jo vsake toliko zaščitniško pogladil po trebuščku.