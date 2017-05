Po 14 letih se je zmenek  na slepo končal s poroko

Sklepno dejanje desete sezone megauspešne humoristične serije Veliki pokovci je oboževalce pustilo odprtih ust. Genialni teoretični fizik Sheldon Cooper, ki se nikakor ne znajde niti v najosnovnejših družbenih situacijah, kaj šele v romantičnih odnosih, je namreč padel na koleno, iz žepa izvlekel zaročni prstan in zasnubil dekle Amy. In očitno resničnost še prerada posnema umetnost, saj ni enega največjih življenjskih korakov (precej nepričakovano) naredil le Sheldon, ampak je zgledu svojega televizijskega alter ega sledil tudi zvezdnik Jim Parsons. In po dobrih 14 letih ljubezni iz svojega partnerja Todda Spiewaka naredil poštenega moškega. Minulo soboto, 14. maja, sta se namreč zaobljubila drug drugemu v mondeni newyorški restavraciji Rainbow room, kjer si – vsaj na filmskem platnu – zaljubljenci radi izrekajo obljube.



Eden najbolje plačanih



Leto 2002 v igralčevi knjigi življenja gotovo zavzema prav posebno mesto. Ne le da je tedaj z gledaliških desk prvič stopil pred televizijske kamere, ki so ga pozneje ustoličile kot enega najbolje plačanih televizijskih zvezdnikov, ampak je tedaj tudi zakorakal v karaoke bar, kjer ga je čakal zmenek na slepo. A četudi Jim ni goreči ljubitelj karaok, mu je srce zatrepetalo, ko je Todd pred občinstvom začel prepevati Cherino pesem I found someone (Našel sem nekoga). Več kot prikladen izbor, saj sta Jim in Todd tedaj resnično našla nekoga. Nekoga posebnega. »Brez dvoma je to, da sem na ta dan pred 14 leti spoznal tega moškega, najboljša stvar, kar se mi jih je zgodilo v življenju,« je sredi novembra lani tvitnil Parsons, čigar življenje vse od tistega usodnega pevskega večera lepša in izboljšuje rjavolasi grafični oblikovalec Todd. A čeprav naj bi slednji – tako so mleli mlini govoric – že zadnjih nekaj let romance hrepenel po tem, da bi ljubezen potrdila tudi uradno, poroka vendar ni bila visoko ne seznamu igralčevih želja. »Privadil sem se, da je moje življenje takšno, kakršno je. In mislim, da mi lepše tako ali tako ne bi moglo biti,« je pred dvema letoma razmišljal Jim in pridal, da mu podpis poročnih papirjev nikoli ni veliko pomenil. A zdaj si je očitno premislil, saj sta dolgoletna zaljubljenca naposled dahnila usodni da. S tem da v javnost nikoli ni pricurljala novička o njuni zaroki.



Srečna iz dneva v dan



Ko je Parsonsu z vlogo čudaškega in ekscentričnega Sheldona leta 2007 padla sekira v med in mu je pred dvema letoma začela nositi zajetnih 900 tisočakov na epizodo, je že pet let užival v ljubezni s Toddom. A četudi z valom slave običajno pride tudi nadležno kopanje tabloidnih novinarjev po zasebnosti zvezdnika, je Jim še naprej lahko dokaj nemoteno užival v ljubezni. Brez nenehnega medijskega ugibanja o njegovi spolni usmerjenosti, ki jo je sam, brez pompa in vprašanj, kar mimogrede razkril pred petimi leti. »Gej sem in v desetletnem razmerju,« je preprosto dejal in se leto pozneje, leta 2013, z izbrancem pod roko pojavil na podelitvi nagrad društva GLSEN, ki se v šolah zavzema za izkoreninjenje nadlegovanja in zastrahovanja zaradi spolne usmerjenosti. »Na sebe nikoli nisem gledal kot na aktivista, zato v tej luči ne gledam niti na ljubezen s Toddom. Najino razmerje je namreč zgolj dejanje ljubezni. Najina ljubezen je jutranja kava, odhod na delo, sprehajanje psa, gospodinjska opravila. Je le povsem običajno, dolgočasno življenje,« je tedaj dejal zvezdnik. Morda sicer vsakdanje, nerazburljivo življenje, ki pa ga osrečuje iz dneva v dan. Že dolgih 14 let in pol. Kar se verjetno ne bo spremenilo niti zdaj, ko sta svoji ljubezni dala še uradni pečat. T. P. »Najino razmerje je dejanje ljubezni. Je jutranja kava, sprehodi, služba. Vsakdanje življenje,« je dejal Parsons. Zaljubljenca sta po dolgih 14 letih ljubezni zakorakala pred oltar. Kupid ju je ustrelil leta 2002, v karaoke baru, ko je Todd prepeval skladbo I found someone. Slavo in morje denarja mu je prinesel lik genialnega teoretičnega fizika, ki je v medčloveških odnosih kot slon v trgovini s porcelanom. Igralčev televizijskih alter ego Sheldon Cooper je oboževalce pustil v šoku, ko je padel na koleno in zasnubil Amy.

