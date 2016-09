Plesala sta eno poletje

Skupni interesi včasih ne zadostujejo za uspešnost ljubezenskega razmerja. Ko je na začetku leta kupidova puščica povezala Rogerja Watersa, nekdanjega basista legendarne skupine Pink Floyd, in palestinsko novinarko Rulo Jebreal, je v njunih krogih namreč završalo. »Govori se le še o njima, nekateri kot o enem najvplivnejših parov glede palestinskega vprašanja,« je povedal vir. A čeprav ju je morda združil skupen boj, saj sta oba glasna zagovornika pravic Palestincev in ostra kritika Izraelcev, to lepilo vendar ni bilo dovolj, da bi njuna ljubezen obstala. Že po par mesecih je zvodenela.



Čeprav sta bila podobno misleča aktivista, sta se Roger in Rula spoznala s pomočjo njunih tedanjih partnerjev. Glasbenik je bil še poročen s filmsko ustvarjalko Laurie Durning, Rula pa z Arthurjem Altschulom Jr. Bili so prijatelji, velikokrat so skupaj odšli na večerjo.



Družinsko prijateljstvo je splavalo po vodi, ko se je basist prejšnjo jesen ločil od žene in si takoj poiskal utehe v toplem objemu temnolaske. »Ko sta se Roger in Laurie razšla, se je zapletel z Rulo. To je prišlo na ušesa Arthurju in tako je bilo konec tudi njenega zakona.«



A lepotica se je že poslovila tudi od Watersa, zaradi katerega je uničila svoj zakon. »Skoraj tako hitro, kot se je njuna ljubezen vnela, se je tudi končala. V marsičem sta se strinjala, obstajale pa so točke, o katerih nista našla skupnega jezika,« je povedal vir.