Plemiča bosta živela v študentskem domu

Da so tudi princi in princese povsem navadni smrtniki, so se lahko prepričali študentje univerze v Georgetownu. V tamkajšnji študentski dom sta se pred začetkom novega študijskega leta vselila grški princ in njegova sestrična, ki je prav tako modre krvi. Princesa Talita Von Furstenberg, hči princa Alexa Von Furstenberga, je v študentsko naselje prišla v spremstvu očeta in mame Alexandre, ki sta že več let ločena, a sta za nekaj dni zakopala bojno sekiro, da bi hčer pospremila ob začetku novega poglavja v njenem življenju. Pridružil se jim je tudi Talitin bratec princ Tasillo.

22.000 evrov na semester znaša šolnina za dodiplomski študij na univerzi Georgetown, ki je najstarejša katoliška univerza v ZDA. Ustanovljena je bila leta 1789.



Družina Von Furstenberg ni bila edina visoka gostja študentskega naselja v ameriški prestolnici. Istega dne se je med navadne smrtnike vselil tudi princ Alexios Grški. Tudi njega so spremljali oče in mama, princ Pavlos in Marie Chantal, ki je sicer sestra Talitine mame, ter brat in sestri.

Videla sončni mrk

Oba bodoča študenta pa na prestižno univerzo nista prišla, kot radi natolcujejo zlobni jeziki, zaradi svojih nazivov, zvez in poznanstev, ampak sta si to prislužila z lastnim trdim delom in šolskimi uspehi. Princesa Talita je namreč ravno to poletje končala prestižno ameriško akademijo Brentwood, nato pa zaslužene počitnice pred vstopom na fakulteto preživela zelo aktivno in obiskala precejšen del sveta. Tako se je zabavala v Avstraliji in Italiji, kjer je uživala v obmorskem Amalfiju, izjemno priljubljenem med visoko družbo. S prijatelji je 18-letna Talita skočila še na jug Francije in se odpravila v Anglijo na praznovanje rojstnega dne sestrične Olympie. Pred selitvijo v študentski dom je prepotovala še Združene države. Po zabavah v kalifornijskem Malibuju je v zvezni državi Wyoming gledala sončni mrk, sledila sta potovanje v San Francisco in obisk narodnega parka.

Premislil si je

Precej bolj mirno je počitnice preživel njen bratranec, princ Alexios, ki je letos končal britanski kolidž Wellington, kjer šolnina za en semester znaša slabih 10.000 evrov. Poletje je preživel v domači Grčiji, na Bahamih in v Angliji. Alexios je izjemno nadarjen umetnik, ki je še lani sanjal o vpisu na univerzo Harvard ali Yale, nakar si je zadnji trenutek premislil in se odločil, da bo znanje srkal v ameriški prestolnici. Alexiosova družina si je zelo blizu z britansko kraljevo družino. Princ William je denimo njegov krstni boter.