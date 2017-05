Plemič brez twitterja slavil po operaciji kile

»To je zmaga glasbe in ljudi, ki živijo za glasbo,« je osvojeno prvo mesto na 62. Pesmi Evrovizije v Kijevu navdušeno komentiral 24-letni Salvador Sobral. Portugalec, ki je svoji domovini prinesel prvo zmago v zgodovini tega tekmovanja, res ni značilen predstavnik evrovizijskih zmagovalcev zadnjih let. »Potrebovali smo 53 let, da smo končno zmagali na Pesmi Evrovizije, a nam je uspelo! In uspelo nam je v maternem jeziku,« se je glasil eden od navdušenih spletnih komentarjev s Portugalskega.



Glede na očitke, da se je Eurosong v zadnjih letih spremenil v šov, na katerem več kot to, kaj zapoješ, pomeni videz, so mnogi pričakovali, da bo kristalni mikrofon letos držala v rokah plešoča gorila, ki jo je na oder pripeljal italijanski predstavnik. Nihče se ne bi čudil, če bi se na zmagovalnem odru pojavila Romuna Ilinca in Alex Florea, ki sta petje popestrila z jodlanjem, ali pa sestre Lisa, Amy in Shelley (OG3NE) iz Nizozemske, katerih čustveni nastop je imel še dodaten ganljiv moment – šlo je za pesem, ki jo je njihov oče napisal bolni materi.



Epilepsija in težave s srcem



Mladi Portugalec, ki je brez pretiranih odrskih okrasov in preprosto oblečen na odru skupaj s sestro doživeto prepeval pesem Amar Pelos Dois (Ljubezen za dva), pač ni deloval kot tipični evrovizijski zmagovalni material. Presenetila je tudi Salvadorjeva izrazita mimika, zaradi katere so mu zlobni jeziki pripisovali, da je na odru doživel epileptični napad. Pesem Amar Pelos Dois je napisala Sobralova sestra Luisa Sobral. Napisana je v značilnem portugalskem glasbenem slogu fado (v prevodu: usoda) – zanj so značilne otožne melodije in besedila, ki pogosto govorijo o življenju revnih ali morju.



Pevčevo zdravstveno stanje je bilo na splošno vroča tema letošnje Pesmi Evrovizije. Zaradi težav z zdravjem je namreč prispel v Kijev tik pred zdajci – le dva dni pred prvim predizborom, pred tem ga je pri pripravah odra, pozdravih in novinarskih konferencah zastopala sestra Luisa. Kaj točno je 24-letnika zadržalo v domovini, je bila velika skrivnost, ki je glasbenik ni bil pripravljen deliti ne z domačo ne tujo javnostjo. Portugalski tabloidi so se razpisali, da ima težave s srcem. Nekateri so celo menili, da je stvar tako huda, da bo portugalski nastop na Pesmi Evrovizije odpadel. Govorice je nekoliko zajezila njegova mendežerka Ana Paulo. Zagotovila je, da se bo Salvador pojavil na odru v Kijevu, ter zanikala, da bi ga doma zadržala operacija srca. »Trenutno okreva po operaciji kile. Pesem Evrovizije ni ogrožena in prav tako ni ogrožena Salvadorjeva kariera. Skoraj vsi njegovi koncerti so razprodani,« je razložila. Kljub temu so nekateri mediji še naprej vztrajali, da pevčevo življenje visi na nitki zaradi bolezni srca.



Glasba ni ognjemet, glasba so čustva



Salvador Vilar Braamcamp Sobral se je rodil v Lizboni. Je plemiškega rodu: njegov oče Salvador Luís Cabral Braamcamp Sobral je v sorodu s Hermanom Joséjem Braamcampom de Almeido Castelo Brancom (1775–1846), vplivnim portugalskim plemičem in politikom. Nastopa že od mladih nog: kot desetletnik je nastopil v televizijskem šovu Bravo Bravíssimo. Deset let pozneje se je udeležil televizijskega pevskega tekmovanja Ídolos, portugalske verzije šova Bitka talentov, ki je pri nas med zvezde izstrelil Omarja Naberja.



Kot študent psihologije, študiral je na Instituto Superior de Psicologia Aplicada v Lizboni, se je udeležil študentske izmenjave Erasmus. Začasno se je preselil na Majorko, kjer je začel prepevati v barih. Študij psihologije je opustil in se vpisal na glasbeno šolo Taller of Musics v Barceloni ter jo tudi končal. Sobral je navdušenec nad Chetom Bakerjem in pevci bossa nove. Govori štiri jezike – potrugalsko, špansko, angleško in malce italijansko.



Nima twitterja, vse objave na njegovem profilu na facebooku pa so povezane izključno z glasbo. Med prvim polfinalom sta se s sestro Luiso vsakokrat, ko so vanju usmerili kamero, odzvala s šaljivo grimaso. Prav njun humor je bil tisti, ki jima je, po mnenju poznavalcev, prinesel veliko priljubljenost pri glasovalcih. »Glasba ni ognjemet, glasba so čustva,« je dejal pred nastopom v finalu. Po zmagi pa: »Živimo v svetu glasbe za enkratno uporabo, fast food glasbe brez vsebine in mislim, da je ta zmaga hkrati zmaga glasbe, ki nekaj pomeni.«



Letošnja Pesem Evrovizije je potekala pod geslom Celebrate diversity (Slavimo različnost). V finalu je tekmovalo 26 držav. Salvadorju je bil med glasovanjem ves čas tesno za petami bolgarski predstavnik, 17-letni Kristian Kostov s pesmijo Beautiful Mess. Na koncu se je število točk ustavilo na 758 za Portugalsko in 615 za Bolgarijo. Zmagovalno skladbo so izbrali gledalci prek telefonskega glasovanja in petčlanske strokovne komisije v vseh 42 državah, ki so tekmovale na izboru – pri nas so o njem odločali Darja Švajger, Nika Zorjan, Aleksander Lavrini, Gaber Radojevič in Jernej Dirnbek. Slovenski predstavnik Omar Naber se s pesmijo On My Way v finale ni uvrstil. Hrvaški predstavnik Jacques Houdek je prejel 128 točk in pristal na 13. mestu.