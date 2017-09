Plačala bo ceno: zvezdnica zaradi visokih pet na operacijo

Resničnostna zvezdnica Kim Kardashian je še ena v nizu zvezdnic, ki so zaradi ljubezni do (pre)visokih pet plačale ceno. Njeni prijatelji pravijo, da si želi biti popolna od glave do peta, s svojimi stopali pa menda ni niti malo zadovoljna.

Kim je namreč začela opažati, da je pri njej Hallux valgus, ki ga poznamo tudi kot kostno zadebelitev palca, vse bolj izrazit. Dejstvo je, da k razvoju deformacije odločilno prispeva neprimerna obutev, ki pa se ji Kim ni pripravljena odreči, zato se je odločila za operacijo, ki pa ni tako zelo nedolžna.

»Že leta trpinči svoja stopala in jih tlači v ozke čevlje, zato si želi na operacijo, še preden bi kdo opazil, da se bori z deformacijo,« je razkril dobro obveščeni vir.