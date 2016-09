Pisateljica uspešnic pri 83 letih še seksa

Ni večjega prekletstva od dolgočasja. Tako meni pisateljica Barbara Taylor Bradford, ki tudi živi v skladu s tem prepričanjem, saj kljub že častitljivim 83 letom nikakor ne izpreže. Kajti čeprav se je vseh njenih 30 romanov znašlo na seznamih uspešnic in naj bi ji navrgli več kot 210 milijonov evrov, je zdaj v svet poslala novega. »Ne vem, kaj bi sama s sabo, če ne bi delala. Dolgočasila bi se. Verjetno imam več energije, zagona in ambicij kot večina mojih vrstnikov. Všeč mi je, če moji možgani delajo s polno paro,« pravi avtorica, ki je s svojimi ljubezenskimi romani z vročimi ljubezenskimi prizori začarala ženske po vsem svetu, da še vedno verjamejo v čudež večne ljubezni. Verjamejo njenim besedam, ker v njih verjame tudi Taylor Bradfordova, ki tovrstno ljubezen živi že več kot pol stoletja.



Ne kaže let



Svoj prvi roman iz leta 1979, ki je našel pot v kar 88 milijonov domov, je posvetila možu Bobu. Tudi drugega, tretjega in vse nadaljnje. Čeprav je od dne, ko sta si obljubila večno ljubezen, preteklo že dobrega pol stoletja, njuna čustva niso zbledela. »Ogromno se crkljava, poljubljava, drživa se za roke,« pripoveduje in se sprašuje, čemu je spolnost starejših še vedno tolikšen tabu. »Morda nimava več tako bobnečega spolnega življenja kot nekdaj, ne seksava več tako pogosto kot v mlajših letih, večinoma med počitnicami, vseeno pa je najina spolnost še kako živa. Še vedno se spolno privlačiva.« Ob čemer ne skriva, koliko časa in energije vlaga v ohranjanje mladostnosti. »Stara sem 83, a nikakor ne kažem svojih let. Enkrat na teden, že vseh preteklih 50 let, si privoščim masažo. Vsak teden obiščem frizerja, nohte pa mi urejajo pedikerji. Všeč mi je, če vlagam vase, tudi v izbor svoje garderobe,« pravi umetnica ljubezenske besede, ki brez ovinkarjenja priznava, da je izkoristila tudi že prednosti sodobne lepotne industrije. »Zakaj si ne bi vbrizgala botoksa, če je ta na razpolago? Morala sem se znebiti svojih gubic. Zato grem po injekcijo vsakih šest mesecev,« pravi, a ne prisega le na lepotne posega, temveč se vestno drži tudi zdravega življenjskega sloga. Ne kadi, skoraj ne pije, ogiba se mastne in nezdrave hrane. »Dobro zdravje in veliko energije. Še vedno se veliko gibljem in ohranjam vitalnost.« A kot razkriva recept zdravega, polnega in dolgega življenja, tako je svoji krščenki razkrila tudi skrivnost uspešnega zakona.



Moškemu reci da, nato naredi po svoje



Z Bobom sta se spoznala daljnega leta 1961. Na zmenku na slepo, kjer ju je v hipu udarila strelica ljubezni. »Mislim, da sva se zaljubila na prvi pogled,« pove Barbara. In že hitro, skoraj na vrat na nos, sta se tudi poročila. »Skrivnost je, da mi je v resnici in iskreno všeč.« Pa ne le kot ljubimec in moški, temveč tudi kot človek. Je njen zaupnik in najboljši prijatelj, edini, čigar telefonsko številko ima shranjeno v mobilniku. »Seveda sva imela vzpone in padce, tudi ker je človek s trdnimi stališči in močno voljo. Zato sva se v mlajših letih več prepirala kot danes. Nato pa sem spoznala, da se moram z njim le strinjati, nato pa stvari narediti po svoje. Seveda imam včasih vsega vrh glave – tedaj se včasih obrnem stran, včasih, kadar imam manj potrpljenja, pa bi ga najraje zadavila. A verjetno se tako počutijo vsi, ki so že v dolgoletnih zakonskih zvezah.«



Uspešna kariera. Ljubeč mož. Na prvi pogled se morda zdi, da živi svoje sanje. A vendar je tudi Taylor Bradfordova doživela svoj delež udarcev, ki jih življenje odmerja. Kajti čeprav sta z Bobom želela svojo ljubezen okronati z otroki, jima ti očitno niso bili namenjeni. Poskusi zanositve so ji namreč prinesli le neizmerno bolečino, saj je dvakrat spontano splavila. »Bilo je grozno, a nad tem nisem imela nikakršnega nadzora. Zato sem se vrgla v delo, v veliko oporo mi je bil tudi Bob. Po prvem, nato drugem splavu sva se pobrala, živela naprej in upala, da bova nekoč vseeno postala mati in oče.« Priznava, da je o naraščaju začela razmišljati šele, ko je bila stara že krepko prek trideset. »Prej o tem nisem razmišljala, nato pa je bilo morda prepozno. Ali pa mi to le ni bilo namenjeno. Za hip sva sicer pomislila tudi na posvojitev, nato pa sva spoznala, da je dovolj, da imava drug drugega.«